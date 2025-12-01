Accidentes en motocicleta evolucionan a un problema de salud pública

Accidente en motocicleta (Cuartoscuro)

Afuera del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, ubicado sobre Calzada de las Bombas, una mujer llora en el piso desconsolada, a través del celular plática, entre palabras cortadas, está avisando que a su esposo le cortarán la pierna. Pide a su interlocutor que haga algo para impedirlo, le ruega a Dios para que no lo permita, pues sus vidas se complicarán si él no puede regresar a trabajar.

“Tuvo un accidente en la moto, y ahora le quieren cortar la pierna”.

Casos como este van llegando a los servicios hospitalarios debido a accidentes viales en motocicletas, a partir del aumento de su uso en 2021, estos vehículos han colocado en el ojo del huracán a los conductores y ahora a pasajeros que los usan para sustituir a los taxis y autobuses.

De acuerdo con el Segundo Reporte de Hechos de Transito 2025 de la Secretaría de Movilidad (Semovi), durante el segundo trimestre del año, el 47.9 por ciento de las personas lesionadas en accidentes de tránsito estuvo constituido por quienes iban en estos vehículos. Un equivalente a 3 mil 667 personas.

Hospital General Regional No. 2

A finales de agosto, el boletín de prensa ‘IMSS refuerza la atención de patologías derivadas de accidentes en motocicleta’ número 440/2025, informó que la institución registraba un total de 525 pacientes de este tipo en los servicios de Urgencias, por lo que el Instituto tomó medidas para reforzar su capacidad de atención a este tipo de casos. Como parte de su estrategia 2-30-100, contrató 141 médicos especialistas en Traumatología y Ortopedia entre junio y julio del mismo año.

Ejemplo de la saturación que se está registrando en los servicios públicos de salud, es el caso de Armando de 28 años, quién ingresó el jueves al Hospital de Traumatología debido a una rotura de costilla ocasionada al derrapar mientras conducía su moto al pasar sobre una calle manchada de aceite.

“Su primo fue a recogerlo y primero lo llevó a urgencias al hospital de Venados, pero de ahí lo mandaron acá; no pensé que lo fueran a atender, en especial porque no hay camas”, relató su mamá a Crónica.

Un problema de salud pública

La médico especialista en Ortopedía y Traumatología, Celia Osorno, platicó con este diario acerca de las lesiones más comunes que se presentan en personas que sufren accidentes en motocicletas y el alto porcentaje de riesgo que viven de quedar con secuelas a futuro.

—¿Cuáles son las lesiones más comunes por este tipo de accidentes?

—La principal, los traumatismos craneoencefálicos, justamente por la falta del casco. Y en caso de llevarlo, no es un casco cualquiera, tienen que ser certificado para que realmente tengan la protección necesaria, la mayor protección para evitar este tipo de lesiones.

Pero también son comunes las fracturas de huesos largos como el fémur y la tibia, que se dan sobre todo por los impactos con algún otro medio de transporte. Los traumatismos torácicos, las lesiones en el área genital para el conductor, porque ellos van sentados justo frente al tanque de gasolina, entonces, los golpes en esa zona también son muy frecuentes. También, son frecuentes las lesiones en los tobillos y las quemaduras por fricción que se generan al momento de caer, se raspan sobre el asfalto y les causa muchas erosiones.

Muchas veces no van en las condiciones necesarias de indumentaria, pue no solamente el casco, también la ropa es importante.

Dra. Celia Osorno, especialista en Ortopedía y Traumatología

—¿Ha observado, como especialista, el aumento de accidentes en motocicletas?

—Efectivamente, el número de accidentes en motocicletas va en aumento en la ciudad y en el país, justamente por la necesidad de tener un medio de transporte más rápido; el problema es que la mayoría de los que utilizan moto no toman un curso para uso de la moto, no usan casco, y por supuesto, si el conductor no usa casco mucho menos el pasajero, entonces el riesgo que tienen de lesiones es muy alto. Y si a eso le agregamos que van a exceso de velocidad, que se meten entre los coches, que invaden carriles del Metrobús...

—En el caso de las más graves ¿puede haber una recuperación completa del paciente?

—Lamentablemente, no. La mayoría de las lesiones que se tienen por este tipo de accidentes, en un porcentaje muy alto, van a dejar alguna secuela y la mayoría de las veces estas secuelas pueden ocasionar incapacidades, permanentes o que requieran de mucho tiempo de rehabilitación, y eso merma en la cuestión laboral.

—¿Con qué constancia atiende lesiones por accidente en motocicleta?

—Yo creo que en promedio me toca atender 2 al día; en especial porque trabajo en una empresa de ambulancias.

—¿Qué parte de la población ha observado que es la más afectada por estos accidentes?

—Los jóvenes, del rango de edad más o menos 18 y 19 años, edad en la que ya tienen acceso a una licencia, hasta los 35 o 40 años; cada vez se ven más mujeres manejando motos, pero los hombres siguen teniendo mayor porcentaje.

—¿Cómo cree que vaya a evolucionar este problema?

—Se está volviendo un problema de salud pública porque cada vez llegan más pacientes a urgencias con lesiones ocasionadas por accidentes. Esto es porque, no hay tanto espacio para tantos. No hay tantos medicamentos, y, en las cuestiones laborales, las incapacidades se vuelven un problema.