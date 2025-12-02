Arde cerro en Ecatepec: Así fue el incendio en Loma de Tepeolulco (Captura de videos X @Guiesga)

Este martes 2 de diciembre se registró un incendio de gran magnitud en el cerro de Loma de Tepeolulco, en Ecatepec, Estado de México.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y avanzaron rápidamente, generando una densa columna de humo visible a varios metros a la redonda.

Hasta el momento se desconoce el origen del incendio y no se ha informado si hay personas lesionadas.

Difunden video del incendio de gran magnitud en un cerro de Ecatepec

El incendio se ubicó en la Loma de Tepeolulco, parte de la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec, en los límites con el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

En videos difundidos en redes sociales, se observa que las llamas estuvieron muy cerca de las viviendas en la zona, elevándose varios metros de altura.

🚨#UltimaHora Se reporta incendio de gran magnitud en el cerro de #LomaDeTepeolulco, en #Ecatepec, las llamas avanzan rápidamente cerro arriba, se desconoce la causa exacta del incendio, pero se está trabajando para controlarlo. @Reporte_Indigo @CapitalEdomex @CapitalMexico pic.twitter.com/XjxorT95Ux — Guillermo Espinosa (@Guiesga) December 3, 2025

Habitantes señalaron que el fuego avanzó con rapidez antes de ser contenido por los cuerpos de emergencia.

Al momento, autoridades municipales reportaron que elementos de emergencia lograron controlar el fuego, sin más detalles sobre víctimas o causas del incendio.