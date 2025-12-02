Clima en CDMX: Pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de diciembre

El clima este miércoles 3 de diciembre en la Ciudad de México promete ser bastante apacible: con cielos despejados o ligeramente nublados durante buena parte del día, y temperaturas que van desde frescas a templadas. Según el pronóstico, las madrugadas y primeras horas de la mañana tendrán ambiente fresco, con mínimas alrededor de 9 °C a 13 °C, mientras que para mediodía y primeras horas de la tarde se espera un agradable calorcito de 20 °C a 24 °C.

¿Cómo será el clima para el Miércoles 3 de diciembre?

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que podría traducirse en una mañana fresca y con buena visibilidad. Conforme avance el día, el sol aparecerá con fuerza, con temperaturas que irán en ascenso hasta alcanzar su punto máximo alrededor del mediodía y la tarde. Este clima templado se mantendrá constante al menos hasta entrada la noche, con cielos parcialmente nublados y temperaturas suaves.

Para quienes buscan planear actividades al aire libre —una caminata, un café en terraza o simplemente salir a disfrutar del día— este miércoles pinta ideal. La ausencia de lluvias hace que no haya necesidad de preocuparse por paraguas o impermeables, pero sí conviene llevar una chamarra ligera para la mañana o para la noche, cuando las temperaturas bajan de nuevo.