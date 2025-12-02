PVEM busca prohibir venta de juguetes bélicos en la CDMX

Se busca garantizar un ambiente libre de violencia . FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO (Mario Jasso)

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para prohibir la fabricación, distribución y venta o donación de juguetes bélicos (armas de fuego, explosivos, armas blancas o cualquier otro destinado a agredir o causar daño físico) en la capital, con el fin de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Rebeca Peralta, la legisladora promovente afirmó que estudios nacionales e internacionales han demostrado que el uso frecuente de este tipo de juguetes puede incrementar la probabilidad de que los menores desarrollen comportamientos agresivos y enfrenten dificultades para gestionar sus emociones de manera sana.

“Estos objetos, lejos de ser simples herramientas de entretenimiento, contribuyen a normalizar la presencia de armas en la vida cotidiana y a trivializar el creciente uso de la violencia como forma de relación social”, aseguró.

Al presentar la iniciativa para adicionar el artículo 62 Bis de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y adicionar el artículo 43 Bis a la Ley de Establecimientos Mercantiles, ambas de la Ciudad de México, Rebeca Peralta destacó que es responsabilidad de las y los legisladores garantizar que el entorno de la infancia sea seguro, formativo y promotor de valores de paz, respeto y convivencia.

La iniciativa también establece la obligación para que las autoridades competentes implementen campañas permanentes de sensibilización y educación dirigidas a madres, padres, tutores y personas comerciantes.

La diputada destacó que en la Ciudad de México se han impulsado programas como “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, que incluyen el intercambio de juguetes bélicos por didácticos, reconociendo que estos objetos fomentan la normalización de la violencia desde edades tempranas.

Sin embargo, la persistencia de su venta en el comercio informal y digital demuestra que las medidas voluntarias no han sido suficientes.

Llama a no normalizar la violencia

La legisladora comentó que en estas fechas decembrinas, cuando la compra de juguetes aumenta de manera considerable, es importante hacer conciencia de que los juguetes que se regalan tengan el propósito de estimular el juego creativo, la fantasía y la imaginación y no de normalizar el maltrato y la violencia en el espacio cotidiano.

Señaló que en calles del Centro Histórico, como Eje 1 Norte y Manuel Doblado, se comercializan pistolas y rifles de hidrogel con precios que oscilan entre 250 y mil pesos, mientras que plataformas digitales como Mercado Libre México ofrecen una amplia variedad de estos productos con rangos de 140 a 3 mil 600 pesos, “lo que evidencia un mercado activo y accesible para la población infantil”, dijo.

En su discurso, aclaró que la restricción no será aplicable a objetos destinados exclusivamente a fines artísticos, culturales o de representación escénica, siempre que no se comercialicen como juguetes para niñas, niños o adolescentes.

“Esta iniciativa no pretende limitar la libertad de juego, sino orientar las prácticas sociales hacia opciones que fortalezcan la educación, la cultura y el deporte de manera sana y creativa. Se trata de un paso firme hacia la construcción de una sociedad más pacífica, donde la infancia crezca libre de la influencia de la violencia y con mayores oportunidades de desarrollo integral”.