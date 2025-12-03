24 Cocinas del Bienestar operan en Tlalnepantla para combatir el hambre y la desnutrición

. El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz impulsó esta iniciativa para que todas y todos tengan acceso a comidas balanceadas.

Con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos nutritivos y balanceados, el Gobierno Municipal encabezado por el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz puso en marcha la operación de 24 Cocinas del Bienestar, espacios comunitarios que ofrecen desayunos y comidas completas a un costo accesible de 15 pesos.

Alimentación de calidad para todas y todos

Las Cocinas del Bienestar están distribuidas estratégicamente en distintas comunidades de Tlalnepantla, con el propósito de apoyar principalmente a los sectores vulnerables. Los menús incluyen alimentos elaborados con productos de primera calidad, que brindan energía suficiente para las actividades cotidianas sin afectar la economía familiar.

Durante las inauguraciones, Pérez Cruz destacó que este programa también busca liberar tiempo para las y los responsables de los hogares, principalmente mujeres, quienes ahora pueden dedicar más horas a actividades de bienestar, recreación o desarrollo personal, al no tener que invertir tanto tiempo en la preparación de alimentos.

Reconstrucción del tejido social

Más allá de la alimentación, las Cocinas del Bienestar se han convertido en espacios de encuentro comunitario. Las personas que asisten no sólo comparten la mesa, sino también experiencias, vivencias y propuestas para atender problemáticas locales, fortaleciendo así la reconstrucción del tejido social.

El Alcalde reconoció la labor de quienes operan estos comedores en Tlalnepantla Oriente y Poniente, resaltando su esfuerzo y dedicación para ofrecer un servicio de calidad con alimentos sabrosos y nutritivos.

Beneficios para la comunidad estudiantil

El programa también beneficia a más de 570 alumnos del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA) plantel Oriente, quienes pueden cubrir sus necesidades de alimentación a bajo costo, sin afectar la economía de sus familias.

Compromiso municipal

Con esta iniciativa, el Edil Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de que en Nuestra Ciudad todas y todos tengan acceso a comidas balanceadas, con el sabor casero que deleita el paladar, fortaleciendo la visión de que Tlalnepantla Renace a través de políticas públicas que priorizan el bienestar social.