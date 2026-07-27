Marcha por el maestro Alberto Israel Jasso hoy: ¿Dónde y a qué hora será la manifestación para pedir justicia este lunes 27 de julio?

Alberto Jasso Manifestantes piden que se esclarezca el caso del profesor que se quitó la vida. (Redes sociales)

Tras la muerte de Alberto Israel Jasso Cruz, un profesor de lnstituto de Educación Media Superior (IEMS) que se quitó la vida la semana pasada, manifestantes se reunirán este 27 de julio para exigir que se esclarezca el caso.

Caso Alberto Jasso: Profesor que se quitó la vida tras ser acusado de abuso sexual

Alberto Israel Jasso Cruz era un profesor perteneciente al IEMS con más de tres décadas de experiencia como docente. Levaba 25 años laborando para el IEMS. Poco antes de su muerte, una estudiante lo denunció por presuntos tocamientos que el maestro habría hecho hacia ella, lo cual provocó que se suspendieran sus funciones como docente mientras se llevaba a cabo la investigación.

El maestro se suicidó el pasado 21 de julio. En un video que él mismo difundió horas antes de su suicidio, el maestro afirmó su inocencia y dijo que tomar su propia vida era un acto de rebeldía contra un sistema jurídico que consideraba injusto hacia los hombres que son acusados de abuso sexual.

Fue sepultado en el panteón San Miguel Tecopoalan, en el Estado de México, el jueves, 23 de julio de 2026. Al sepelio acudieron estudiantes del profesor, quienes aseguran su inocencia antes las acusaciones. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga las acusaciones que se hicieron en contra de Jasso.

¿Dónde será marcha por el maestro este 27 de julio?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de la concentración a través se su Agenda de movilizaciones sociales. La marcha se llevará a cabo a las 11:00 horas de este lunes 27 de julio en el plantel “Carmen Serdán”, del Instituto de Educación Media Superior, ubicado en la calle Ximilpa 88, colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se espera una asistencia de 150 personas.

Estará presente el Colectivo Niños con Mapa, movimiento que brinda apoyo a personas que enfrentan la sustracción de sus hijos por parte de su ex pareja y se dedica a prevenir difusión de noticias falsas sobre estos casos.