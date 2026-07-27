IECM promueve la participación ciudadana a través de la Red de Observación

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que mantiene abierta la convocatoria para que personas interesadas y organizaciones de la sociedad civil se integren a la Red de Observación, un mecanismo de colaboración orientado al seguimiento de los procesos electorales y de participación ciudadana en la capital.

La Red de Observación busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza institucional mediante el análisis ciudadano, la elaboración de recomendaciones y el diálogo con las autoridades electorales.

Actualmente, la Red está integrada por 50 participantes, de los cuales 29 colaboran de manera individual y 21 representan a organizaciones de la sociedad civil. Según el IECM, esta diversidad de perfiles permite ampliar las perspectivas sobre los procesos democráticos y enriquecer las actividades de observación.

Seguimiento a procesos electorales y de participación

El instituto explicó que entre las principales funciones de la Red se encuentra la observación permanente de los procesos electorales y de los mecanismos de participación ciudadana que organiza el IECM.

Además, sus integrantes elaboran informes sobre los resultados de dichos ejercicios, desarrollan investigaciones y materiales de divulgación, y emiten opiniones especializadas relacionadas con el ejercicio de los derechos político-electorales y la calidad de los procesos democráticos.

El organismo señaló que las aportaciones de las personas observadoras permiten identificar áreas de oportunidad para fortalecer el diseño, la implementación y la evaluación de las actividades vinculadas con los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Espacio de colaboración con la sociedad civil

El IECM indicó que la Red también fomenta la colaboración entre organizaciones civiles y personas interesadas en el fortalecimiento de la democracia, mediante vínculos institucionales y comunitarios que promueven ejercicios de observación electoral y la participación de distintos sectores sociales.

Como parte de sus actividades, quienes integran este mecanismo participan en cursos, foros, conversatorios y espacios de análisis sobre derechos político-electorales y mecanismos de participación ciudadana. Asimismo, colaboran en el desarrollo de metodologías de observación y en la elaboración de propuestas para fortalecer la participación informada de la ciudadanía.

El instituto reiteró que las personas y organizaciones interesadas en incorporarse a la Red de Observación pueden consultar la información y los requisitos a través del sitio oficial del IECM.