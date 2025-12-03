¿Qué pasó en la Línea A del Metro? Estaciones cerradas hoy, miércoles 3 de diciembre

Línea A: Una suspensión inesperada del servicio afectó el tramo Peñón Viejo–La Paz

La Línea A del Metro de la Ciudad de México presentó este miércoles 3 de diciembre una suspensión temporal del servicio en el tramo que va de Peñón Viejo a La Paz, lo que provocó fuertes retrasos y complicaciones para miles de usuarios que dependen del corredor que conecta el oriente de la capital con el Estado de México. Desde temprano, usuarios reportaron trenes detenidos, tiempos de espera prolongados y estaciones saturadas.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), la suspensión respondió a una incidencia técnica que obligó a detener la operación para realizar maniobras de seguridad. Aunque no se detalló el tipo de falla, el organismo informó que personal especializado trabajó en la zona afectada para restablecer el servicio lo antes posible.

Afectaciones en otras líneas del Metro

La situación en Línea A coincidió con demoras en otras líneas, especialmente en la Línea 3, donde los trenes avanzaron con marcha lenta durante las primeras horas del día. Usuarios de distintas partes de la red reportaron tiempos de espera mayores a los habituales, lo que contribuyó a la saturación en estaciones de alta afluencia.

Mientras la incidencia se atiende, las autoridades recomendaron a las y los usuarios considerar rutas alternas, como el transporte público de superficie, RTP o conexiones con otras líneas del Metro. En el tramo afectado, unidades de apoyo han sido desplegadas para facilitar la movilidad.