Entregan 144 escrituras a familias reubicadas tras el deslave en el Cerro del Chiquihuite

Autoridades federales y de la Ciudad de México entregaron 144 escrituras de vivienda a familias que fueron reubicadas después del deslizamiento ocurrido en septiembre de 2021 en la zona del Cerro del Chiquihuite. La entrega se realizó durante un enlace con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la Conferencia del Pueblo.

Las viviendas se encuentran en la colonia Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Cada una tiene 65 metros cuadrados y cuenta con los servicios básicos. El conjunto habitacional fue edificado en un predio de más de 3 mil metros cuadrados destinado para las personas afectadas por la emergencia.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que con este acto se concluye un compromiso adquirido con las familias que vivieron una situación de riesgo, y afirmó que la atención a este tipo de emergencias ha sido prioritaria.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, explicó que las viviendas forman parte del proceso de reubicación que derivó del deslave de 2021. Detalló que, con apoyo del gobierno capitalino, se reubicó a 350 familias y se construyeron 354 viviendas: 200 en Tlalnepantla y 344 en la Ciudad de México.