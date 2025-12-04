¿Qué autos podrán exentar pago de tenencia vehicular en 2026 en CDMX? La Jefa de Gobierno anunció el incremento del límite para exentar la tenencia vehicular en 2026 (Pexels y Gobierno de la Ciudad de México)

Durante la presentación del Presupuesto de la Ciudad de México para el 2026, la Jefa de Gobierno Clara Brugada dio a conocer cuáles serán los carros que quedarán exentos del pago de tenencia vehicular el próximo año.

La tenencia vehicular es un impuesto anual que tienen que pagar los propietarios de vehículos para financiar el mantenimiento de vialidades e infraestructura urbana. El monto varía de acuerdo con el modelo del auto, su valor y características.

Aunque para el 2026, como parte del Paquete Económico del próximo año, el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que el límite actual de 250 mil pesos para exentar la tenencia vehicular incrementará a 638 mil pesos IVA incluido.

“Es importante resaltar que se amplió el subsidio a la tenencia vehicular para incluir automóviles con un valor de 638 mil pesos. Hay subsidio para la tenencia vehicular para estos autos con un valor menor a 638 mil pesos, es decir, más del doble de lo que se subsidiaba hasta ahora. Casi el triple”, fue lo que comentó al respecto Clara Brugada.

Se espera que este cambio represente una recaudación por 4 mil 582 millones de pesos en este rubro durante el siguiente año.

Cabe mencionar que esta exención será válida del 1 de enero al 31 de marzo, es decir, durante el primer trimestre del próximo año, siendo los meses correspondientes al pago de este impuesto.

¿Quiénes podrán estar exentos de pagar la tenencia vehicular este 2026?

Para ser uno de los afortunados que no tendrán que pagar la tenencia vehicular en 2026, estos son los requisitos que debes cumplir:

No tener ningún adeudo correspondiente al pago de tenencias de años anteriores.

correspondiente al pago de tenencias de años anteriores. Pagar el refrendo vehicular (impuesto anual obligatorio por mantener las placas del vehículo registradas a tu nombre) de 2026.

(impuesto anual obligatorio por mantener las placas del vehículo registradas a tu nombre) de 2026. El valor de tu automóvil no deberá superar el valor de 638 mil pesos con IVA incluido.

En caso de tener algún adeudo, el Gobierno de la Ciudad de México tiene contemplado en el Paquete Económico de 2026 un plan de regularización para beneficios fiscales.

¿Qué incluye el Paquete Económico de 2026 para la Ciudad de México?

Como parte del Paquete Económico 2026, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que durante el próximo año se aplicará un plan de regularización para beneficios fiscales.

Siendo que habrá un 100% de descuento en multas y recargos en el impuesto predial, además de 90% en infracciones de tránsito y agua, lo cual, de acuerdo con los datos presentados, beneficiará a 2.4 millones de cuentas.

“Hay 834 mil cuentas que podrán beneficiarse de una cuota única especial que permitirá, digamos, cubrir o eliminar los adeudos, siempre y cuando se encuentren al corriente con la boleta actual. En caso de viviendas, esto será con mil pesos, y en el caso de pequeños comercios, con 2 mil pesos”, mencionó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón.