IECM solicita presupuesto de 1,873 mdp, “el mínimo necesario para asegurar la operación”

IECM solicita presupuesto austero para 2026

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un monto presupuestal de mil 873 millones 697 mil 234 pesos para el ejercicio fiscal del 2026.

Avendaño Durán comentó a las y los legisladores que la solicitud presupuestal es resultado de un ejercicio responsable, austero, transparente; alineado con las necesidades institucionales de un modelo equilibrado, justo y comprometido con el uso eficiente de los recursos públicos.

“El presupuesto requerido es el mínimo necesario para asegurar la operación institucional sin comprometer la calidad de los servicios que brindamos. Este Instituto no gasta, el dinero que se le destina es una inversión en cultura política, en educación democrática, en participación ciudadana, para asegurar procesos electorales que generen certeza y paz”, aseguró.

La presidenta detalló que de los mil 873 millones 697 mil 234 pesos solicitados, 605 mil 343 millones se destinarán al financiamiento público de los partidos políticos y la cantidad restante corresponde al gasto operativo del Instituto.

Además destacó que el proyecto de presupuesto para 2026 busca solventar los programas, proyectos y actividades institucionales necesarias para cubrir las obligaciones a cargo de este órgano autónomo, en un contexto en el que el IECM enfrenta retos importantes como los preparativos para una elección que involucrará las alcaldías, concejalías, Poder Legislativo y Judicial, que imprimen una complejidad mayúscula.

“Diseñamos un presupuesto que prioriza el cumplimiento de nuestras funciones como autoridad electoral... Cada peso solicitado está orientado a garantizar los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad que rigen nuestra función”.

Subrayó que el proyecto presentado promueve un gasto público ordenado y alineado a los principios de equilibrio presupuestal, unidad financiera, proporcionalidad, equidad y efectividad.

Y aseguró que el monto solicitado permitirá también atender las obligaciones a cargo del organismo autónomo y garantizar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios para la operación y desarrollo de sus programas y actividades.

Las y los legisladores de las distintas fuerzas políticas que participaron en la reunión reconocieron la labor de esta institución que construye ciudadanía y fortalece el régimen de los partidos políticos; también, reiteraron su compromiso para apoyar la asignación presupuestal y de recursos necesarios a favor de una defensa de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

Resultados y cuentas del 2025

Como referencia del ejercicio correcto del gasto público, Avendaño Durán resaltó que en el Ejercicio Fiscal 2025 el IECM organizó la Consulta de Presupuesto Participativo en la que se instalaron 2 mil 430 Mesas Receptoras de Opinión y se habilitó el Sistema Electrónico por Internet (SEI), que permitió la participación de personas en prisión preventiva, residentes en el extranjero y en estado de postración.

Destacó que para el Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial el Instituto coordinó el registro de 607 candidaturas, 86 foros de debate programados y la impresión de más de 24 millones de documentos para las diversas modalidades de voto para la jornada del 1 de junio.

Además, mantuvo su certificación ISO Electoral, estándar internacional que evalúa la calidad de los procesos electorales, y el distintivo Oro en Igualdad Laboral y No Discriminación, entre otros.