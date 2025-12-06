PT busca fortalecer la supervisión y transparencia de los Comedores Comunitarios

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

El diputado Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del PT en el Congreso de la Ciudad de México III Legislatura, presentó una propuesta para exhortar a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social a reforzar la supervisión, la transparencia y la cobertura del programa “Comedores para el Bienestar”, en su modalidad de Comedores Comunitarios.

Lo anterior, con el fin de garantizar el derecho constitucional a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, fortalecer una política pública probada y atender con responsabilidad la realidad de millones de capitalinos que aún enfrentan inseguridad alimentaria.

El legislador explicó que los comedores comunitarios constituyen uno de los pilares más sólidos de la política social de la capital, con dieciséis años de operación, más de 100 millones de raciones servidas y una cobertura que actualmente alcanza 415 Comedores Comunitarios en las 16 alcaldías, además de 32 Comedores Públicos y 12 Come Móviles que brindan alimento gratuito a personas en condiciones de vulnerabilidad.

Villarreal Cantú recordó que, de acuerdo con evaluaciones realizadas por instituciones como Evalúa CDMX y el DIF capitalino, estos espacios han demostrado impactos significativos en la seguridad alimentaria y la economía familiar, especialmente para personas adultas mayores, familias con ingresos irregulares, cuidadores y trabajadoras informales.

Y destacó que la operación actual limitada a lunes a viernes deja sin cobertura a grupos que dependen del servicio durante los fines de semana, por lo que consideró necesario evaluar la viabilidad de ampliar la atención al día sábado, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad alimentaria.

Señaló la importancia de contar con información pública actualizada, pues las evaluaciones más recientes del programa no están disponibles de manera abierta, lo que limita el análisis legislativo y ciudadano sobre su desempeño y necesidades operativas.

Finalmente, subrayó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 contempla más de 708 millones de pesos para el programa, un incremento superior a 200 millones respecto al año anterior, lo cual abre la oportunidad de ampliar la cobertura y reforzar la calidad del servicio.

Propuesta del diputado

1. Verificación extraordinaria de raciones y calidad de alimentos: se exhorta a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, en coordinación con la Secretaría de Salud a realizar una revisión integral de los Comedores Comunitarios, evaluando tamaño de raciones, proporción de ingredientes, calidad del agua y consistencia del menú. Se solicita que los resultados se hagan públicos por alcaldía y tipo de comedor.

2. Evaluación para ampliar el servicio al día sábado: se pide analizar la viabilidad de ofrecer servicio de lunes a sábado, priorizando comedores con mayor demanda en fines de semana, considerando el presupuesto aprobado para 2026.

3. Establecimiento y difusión de estándares claros de porción y nutrición: se solicita definir y publicar indicadores mínimos de porción, menús tipo con valores nutricionales y la implementación de un mecanismo público de monitoreo ciudadano para reportar deficiencias y asegurar su atención oportuna.