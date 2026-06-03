Detienen a excolaborador de Genaro García Luna: FGR acusa red ligada a desvío de más de 5 mil millones de pesos (Especial - EFE)

Elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión contra Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales entre 2013 y 2018, señalado por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y desvío de recursos públicos.

La detención ocurre en medio de investigaciones que vinculan al exfuncionario con una presunta red encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, la cual habría operado mediante contratos simulados y empresas fachada.

¿Quién es Antonio Molina Díaz y por qué fue detenido?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Antonio Molina Díaz fue detenido en la colonia Anáhuac, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, para posteriormente ser puesto a disposición de un juez de control con residencia en el penal del Altiplano, Estado de México.

Las autoridades lo investigan por los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué relación tendría Antonio Molina con Genaro García Luna?

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada apuntan a que Molina Díaz probablemente integraba una estructura criminal presuntamente encabezada por Genaro García Luna.

De acuerdo con las indagatorias, esta red habría involucrado a familiares, colaboradores y socios empresariales relacionados con contratos que presuntamente permitieron desviar más de 5 mil millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Los contratos investigados están relacionados con la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante las administraciones federales previas.

¿Qué aseguraron durante la detención del exfuncionario?

Las autoridades informaron que, durante la captura, fueron asegurados 2 mil 500 dólares estadounidenses, 36 mil 590 pesos mexicanos, teléfonos celulares y diversas identificaciones apócrifas con distintos nombres.

Estos objetos quedaron bajo resguardo ministerial como parte de las investigaciones en curso.

Investigación continúa tras captura de exfuncionario

La detención de Antonio Molina Díaz forma parte de las investigaciones federales relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas con exfuncionarios del sistema de seguridad federal.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la estructura investigada.