Se incendia bodega en las inmediaciones del mercado de Jamaica, no se reportan lesionados

Incendio Incendio en una bodega aledaña al mercado de Jamaica. (SSC)

Una bodega perteneciente a la paquetería Tres Guerrasse incendió en el cruce de las calles Guillermo Prieto y Segunda Cerrada de Guillermo Prieto, aledaña al mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las autoridades no reportaron personas lesionadas o fallecidas, únicamente pérdidas materiales. Se desconocen las causas del siniestro.

La columna de humo de color negro fue visible desde varios kilómetros a la redonda. De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así cómo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, desalojaron a 120 habitantes de los edificios cercanos al inmueble que ardía en llamas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona desde la avenida Viaducto Río Piedad hasta Congreso de la Unión, con la finalidad de que los servicios de emergencia pudieran ingresar rápidamente a la zona del incendio.

Tras 45 minutos de labores, el fuego comenzó a disminuir y la tonalidad se transformó a colores gris y blanco.

A las 21:12 horas, el titular de los bomberos capitalinos, Jefe Vulcano Cova, mencionó que se realizaron labores de extinción en la bodega y que se quemaban artículos de paquetería y cartón.

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que ante el incendio registrado en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, la Unidad Sur se mantiene preparada y ha activado sus protocolos de atención para brindar de manera oportuna los servicios médicos necesarios en caso de recibir personas lesionadas.

La titular de Protección Civil de la capital, Myriam Urzúa, dio a conocer que los bomberos hallaron distintos materiales como cerámica, cartón y algunos solventes y alrededor de las 22:00 comenzaron las labores de enfriamiento.