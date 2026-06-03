Cuemanco hace historia y rompe el molde: La primera obra pública cero emisiones de México está en Xochimilco

Xochimilco El renovado Embarcadero de Cuemanco en Xochimilco (Pexels)

Xochimilco no solo es el corazón cultural y ecológico de la capital, sino también el epicentro de la mayor revolución en infraestructura sustentable del país.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México ha marcado un hito sin precedentes al consolidar la Rehabilitación del Mercado Público del Embarcadero de Cuemanco como la primera obra pública en toda la República Mexicana que alcanza la condición de cero emisiones netas (net-zero).

Este proyecto transforma radicalmente la forma de construir en el país, demostrando que la modernización urbana y el amor por el planeta pueden caminar de la mano a través de la sustentabilidad, la economía circular y la reducción de gases de efecto invernadero.

Certificado de Compensación de emisiones deCO2 (Cortesía SEDEMA)

Un mercado monumental y sustentable

La transformación de este espacio emblemático abarcó una intervención integral diseñada para el beneficio de los productores, locatarios y el turismo:

175 locales comerciales: Distribuidos de manera armónica en dos niveles que suman 1,969.98 m².

Distribuidos de manera armónica en dos niveles que suman 1,969.98 m². Cubierta ecológica: Se instalaron 2,896.38 m² de techumbre utilizando madera certificada FSC (manejo forestal sustentable).

Se instalaron 2,896.38 m² de techumbre utilizando madera certificada FSC (manejo forestal sustentable). Andadores verdes: Más de 9,221 m² de pavimentos peatonales rodeados por 3,356.70 m² de áreas verdes e infraestructura hídrica.

Más de 9,221 m² de pavimentos peatonales rodeados por 3,356.70 m² de áreas verdes e infraestructura hídrica. Infraestructura contra inundaciones: Un imponente camellón de acceso equipado con jardines de lluvia que abarca 12,518.94 m², además de 7,207.61 m² de estacionamiento.

Economía Circular: Basura que se convierte en arte urbano

La magia de Cuemanco radica en sus cimientos. Bajo los principios de la economía circular, la obra evitó enviar desperdicios a los rellenos sanitarios:

Los 9,221.01 m² de pisos y pavimentos peatonales se construyeron utilizando concreto elaborado con agregados reciclados provenientes de residuos de construcción.

Protección de recursos, con esta gestión, se redujo drásticamente el consumo de recursos naturales vírgenes, protegiendo activamente nuestros ecosistemas.

El camino hacia el Net-Zero: Amor por el clima, impacto global

Para certificar el compromiso climático del proyecto, la huella de carbono de la construcción fue rigurosamente cuantificada bajo metodologías internacionales, arrojando un total de 924.7 toneladas de CO2 equivalente.

Para neutralizar este impacto por completo, la SEDEMA realizó el retiro de 925 créditos de carbono de alta integridad. Estos créditos están verificados bajo el estricto estándar internacional Climate Action Reserve (CAR), pertenecientes al proyecto forestal CAR1841 – Agregado IFM en Oaxaca (Vintage 2025), desarrollado con el apoyo de Yaax Carbon.

Con el proyecto de Rehabilitación del Embarcadero de Cuemanco, la Ciudad de México regala un modelo de vanguardia al resto del país, demostrando que el futuro de la obra pública es sustentable, y comprometida con las próximas generaciones.