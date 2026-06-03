¡Llegaron los ajolotes en forma de peluches! Así son las maquinitas para obtenerlos en la CDMX y hay de varios colores Tras la inauguración de la Casa Ciudad de México, se viraliza una máquina de juguetes con ajolotes de peluche (CUARTOSCURO.COM y Especial)

Continúa la “ajolotización” en la Ciudad de México y ahora existen peluches de ajolotes los cuales se pueden conseguir mediante máquinas de juguetes; conoce cómo son y dónde se encuentran.

¡Fiebre por los ajolotes! Las nuevas maquinitas de peluches que causan furor en la CDMX

Ahora, también se puede encontrar al icónico animal mexicano, el ajolote, en forma de peluche y en máquinas de juguetes para ganar, en cuatro colores diferentes.

En imágenes compartidas en redes sociales se observan unas máquinas de juguetes con peluches de ajolotes dentro de color rosa, morado, blanco y azul. Sin embargo, a pesar de la emoción que puede suscitar tener uno de estos peluches, solo algunas personas pueden acceder a ellos.

¿Dónde se encuentran las maquinitas de ajolotes de peluche?

Las máquinas de juguetes con peluches de ajolote dentro se encuentran únicamente dentro de la recién inaugurada Casa Ciudad de México, también llamada International Media Center.

La Casa Ciudad de México–International Media Center se encuentra en el Campo Marte y tiene como objetivo recibir a comunicadores, periodistas y creadores de contenido, para compartir información oficial sobre todo lo relacionado al Mundial 2026 en México.

Por lo que, a pesar de la emoción que puede suscitar el obtener un peluche de ajolote de la máquina de juguetes que se viralizó, solo podrán obtenerlo los comunicadores que ingresen a la Casa Ciudad de México–International Media Center.

¿Qué es la Casa Ciudad de México?

La Casa Ciudad de México–International Media Center es un espacio donde se reunirán comunicadores de diferentes países para cubrir el Mundial 2026. El lugar cuenta con diferentes espacios, como un área de descanso con sillones en forma de balón, e incluso la máquina de juguetes con peluches de ajolotes.

De acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al momento de la inauguración, el lugar ya cuenta con más de 500 periodistas, reporteros y personal acreditado de 30 países.