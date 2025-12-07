Gobierno de Delfina Gómez revisa acciones y prioridades en movilidad y seguridad vial rumbo a 2026

Línea 2 del Mexicable Línea 2 del Mexicable (La Crónica de Hoy)

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, realizó una revisión de los avances y retos en materia de transporte y seguridad vial, durante el webinar “Movilidad Segura y Acción Estratégica en el Estado de México”.

En la sesión, autoridades estatales señalaron que para 2026 la prioridad será fortalecer la colaboración con los gobiernos municipales, mejorar la infraestructura y consolidar mecanismos que refuercen la seguridad en los traslados de la población.

Daniel Sibaja, titular de la Secretaría de Movilidad, explicó que el encuentro permitió reunir a especialistas y autoridades para analizar los resultados obtenidos y ajustar las políticas públicas que se implementan en la entidad. Destacó que, con apoyo de las Secretarías de Finanzas y de Seguridad Ciudadana, se trabaja en una estrategia integral orientada a proteger a las personas usuarias del transporte y de la vía pública.

El funcionario señaló que el objetivo de la administración estatal es reducir riesgos, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en todo el territorio mexiquense.

Durante el webinar, Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, reconoció las acciones impulsadas por el Gobierno estatal, entre ellas la publicación del nuevo Reglamento de Tránsito. Mencionó que esta normativa puede servir de referencia para otras regiones del país, con el fin de disminuir hechos viales y prevenir incidentes.

El encuentro contó con la participación de 209 personas, entre funcionarios estatales y municipales, especialistas del sector, transportistas y asistentes de otros países de América Latina, Europa y Norteamérica.