Motociclistas se movilizan en casetas de la CDMX para exigir reducción del peaje

#MotoPeaje25% reúne a cientos en accesos a la capital en demanda de tarifas equitativas

Diversas casetas de acceso a la Ciudad de México registraron una presencia inusual de motociclistas que participaron en la jornada nacional convocada por la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura (RCCM), cuyo objetivo principal fue exigir una reducción del 25 por ciento en el cobro de peaje en autopistas federales.

La convocatoria, difundida bajo el lema #MotoPeaje25%, formó parte de un movimiento más amplio que se articuló en distintos estados del país y que busca respaldar una iniciativa presentada en septiembre pasado ante la Cámara de Diputados para modificar las tarifas aplicadas a usuarios de motocicletas.

Desde tempranas horas, decenas de motoristas comenzaron a concentrarse en puntos estratégicos como la caseta de la Autopista México–Pachuca, la de Tlalpan en la vía hacia Cuernavaca, el Distribuidor Vial La Concordia en la autopista México–Puebla y los accesos de la autopista México–Toluca.

Los participantes señalaron que el cobro actual no refleja el impacto real que una motocicleta tiene sobre la infraestructura carretera, pues su peso es significativamente menor al de un vehículo particular, además de que ocupan menos espacio y generan menos desgaste estructural.

A lo largo de la mañana, la movilización se desarrolló de manera pacífica. Los organizadores enfatizaron que no se realizarían bloqueos ni se detendría el flujo vehicular, sino que se buscaba visibilizar la demanda y presentar argumentos técnicos y económicos para justificar una tarifa diferenciada. Pancartas con mensajes como “Moto Peaje Justo” y “No a tarifas desproporcionadas” se hicieron visibles entre los grupos que permanecieron en los alrededores de las casetas sin interferir con el paso de automóviles y camiones.

La presencia de motociclistas generó atención entre automovilistas y autoridades, aunque la circulación se mantuvo estable en la mayoría de los accesos. Elementos de seguridad y vigilancia carretera estuvieron presentes para orientar a los conductores y prevenir incidentes por la concentración de unidades.

Algunos participantes señalaron que la reducción del peaje podría incentivar el uso regulado y seguro de motocicletas, promover la formalización de conductores y disminuir prácticas de riesgo al favorecer rutas de cuota más seguras.

Los colectivos que impulsan esta demanda anticiparon que en los próximos meses continuarán realizando actividades informativas y de diálogo con legisladores y autoridades federales para que la propuesta de ajuste tarifario avance.

Aseguraron que la movilización del domingo demuestra que existe un sector amplio de la población que considera injusto el esquema actual y que está dispuesto a sostener un proceso de participación pública para lograr una regulación más proporcional y razonable.