Presunto hombre armado Toma rehenes en Los Héroes Tecámac, Edomex

Autoridades del Estado de México desplegaron un fuerte operativo en el interior de la sexta sección del fraccionamiento en Los Héroes Tecámac, luego de que se reportara el ingreso de un sujeto armado a un domicilio ubicado en esta zona.

Un hombre toma como rehenes a sus familiares en Tecámac

Elementos de seguridad informaron que el presunto implicado ingresó al inmueble antes mencionado y mantiene como rehenes a sus propios familiares.

Hasta el momento se desconoce el motivo que llevó a este individuo a mantenerse atrincherado. Ante la emergencia, elementos de la Policía estatal, Guardia Nacional, Ejército y la Marina resguardan el perímetro y piden a los vecinos, así como a los automovilistas, evitar el sitio para mantener el libre acceso de los cuerpos de emergencia.

¿Por qué atrincheró a su familia?

Se ha notificado que la persona que retiene a su esposa, hijos y suegros en este domicilio reaccionó de manera violenta tras enterarse de que sus familiares cercanos pretendían ingresarlo a un centro de rehabilitación y, durante un momento de molestia y bajo la influencia de drogas, irrumpió en el hogar amenazando y reteniendo a sus allegados.

Autoridades intentan negociar la liberación de las víctimas

Policías y personal de un centro de rehabilitación han intentado negociar con el implicado para alcanzar una salida pacífica, pero hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo para poner a salvo a las víctimas.

Elementos de seguridad permanecen en la zona

Han transcurrido ya 19 horas desde que el sujeto armado ingresó a su domicilio reteniendo a su familia. Debido a que el individuo continúa bajo los efectos de las drogas, no han logrado un trato entre las partes, por lo que los cuerpos de seguridad mantienen acordonado el perímetro en espera de la resolución y de la liberación de las personas afectadas.