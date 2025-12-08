Alertan sobre uso excesivo de IA en proyecto de Plan General de Desarrollo

CDMX El PGD definirá el rumbo de la capital durante los próximos 20 años

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, informó que el proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD), presentado recientemente a las y los ciudadanos para su consulta, presenta entre un 30 y 45 por ciento de contenido generado con Inteligencia Aartificial.

Lo anterior, de acuerdo con diversas herramientas de análisis utilizadas para su verificación —debido a la importancia del documento—, así lo dio a conocer la diputada local del PAN, Olivia Garza.

El PGD es un instrumento de planeación que trazará una guía para el futuro urbano de los próximos 20 años de la Ciudad de México, es por ello que no puede depender de herramientas automatizadas.

El documento fue sometido por la legisladora a un análisis hecho con plataformas especializadas en detección de texto elaborado con Inteligencia Artificial debido a su importancia estratégica.

Olivia Garza reveló que los resultados coinciden en señalar un porcentaje elevado de redacción no humana, lo que genera dudas sobre la rigurosidad técnica, el origen de las fuentes y la responsabilidad institucional en la construcción del proyecto, que actualmente está bajo consulta (en los PILARES) para que la ciudadanía conozca, analice y participe en su contenido.

La diputada señaló que la elaboración de este tipo de instrumentos debe cumplir con altos estándares de profesionalización, participación ciudadana y transparencia.

“No se puede permitir que un documento que guía el desarrollo de la ciudad durante los próximos años dependa en tal proporción de herramientas automatizadas”.

La diputada dejó claro que no está en contra del uso de Inteligencia Artificial, pero jamás debe sustituir el análisis técnico, el diagnóstico territorial ni la visión humanista que deben aportar las instituciones.

Pide claridad en uso excesivo de IA

Ante el descubrimiento, Olivia Garza anunció que solicitará a las autoridades responsables que expliquen el motivo del uso tan elevado de Inteligencia Artificial en su elaboración.

La diputada aseguró que la ciudadanía merece claridad y el Congreso capitalino debe asegurar que el Plan General de Desarrollo sea un documento serio, sustentado en evidencia, y construido con responsabilidad pública.

Finalmente, reiteró que no se opone al uso de nuevas tecnologías, pero advirtió que su empleo debe ser ético, transparente y siempre subordinado al criterio humano.

“No podemos dejar el futuro de la ciudad en manos de algoritmos”, afirmó.