Detienen a estadounidense que cayó en paracaídas… ¡sobre semáforo en el Centro de la CDMX! Foto Vía: X @guerrerochipres

Un incidente fuera de lo común sorprendió este martes en el corazón de la Ciudad de México, cuando un hombre que descendía en paracaídas terminó enredado en un semáforo ubicado sobre avenida Balderas, muy cerca de avenida Juárez. La escena llamó la atención de transeúntes y automovilistas, quienes observaron cómo el paracaidista quedó suspendido a varios metros del suelo tras un descenso no controlado.

Las cámaras captan el peculiar descenso

Las cámaras de vigilancia de la zona captaron el momento en que, vestido completamente de negro, el sujeto quedó enganchado en la estructura metálica. Minutos después, un vehículo gris se detuvo para que dos personas intentaran ayudarlo a retirar el paracaídas mientras elementos de seguridad ya se dirigían al sitio. La maniobra generó un breve cierre de circulación mientras se evaluaba la situación.

🪂 ¡Mientras usted dormía esto pasó en CDMX!



Durante la madrugada de este 9 de diciembre, las cámaras del C5 captaron el momento donde un hombre que descendía en paracaídas quedó atorado en un semáforo sobre Avenida Balderas, a la altura de Avenida Juárez, en la colonia Centro.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agentes de Tránsito y personal de emergencia arribaron al cruce para garantizar que no hubiera riesgos adicionales. Tras revisar la zona, confirmaron que no se registraron heridos y que el hombre logró bajar sin lesiones, aunque su equipo permaneció atrapado en la parte superior del semáforo hasta que fue retirado por las autoridades.

Por ahora no se ha dado a conocer la identidad del paracaidista ni las circunstancias que derivaron en su arribo a una de las zonas más transitadas del Centro Histórico. El episodio generó curiosidad entre quienes presenciaron la escena y dejó abiertas varias incógnitas sobre el motivo del salto y el origen del inesperado aterrizaje urbano.