Apoyo al desempleo Edomex 2026: requisitos para recibir hasta 9 mil pesos

Apoyo al desempleo Edomex 2026 requisitos para recibir hasta 12 mil pesos

Este programa impulsado por la Secretaría del Trabajo del Estado de México, tiene como principal objetivo beneficiar a las personas que radican en el Estado de México con un apoyo mensual.

Este beneficio combina un apoyo económico con servicios de vinculación laboral y está dirigido a personas de 18 a 64 años que vivan en el estado y que han perdido su principal fuente de ingreso.

¿Cuál es el monto que reciben las personas con el apoyo al desempleo en el Edomex?

De acuerdo con información oficial este programa temporal cubrirá a los 125 municipios de la entidad y se espera que los solicitantes puedan recibir hasta 9 mil pesos, que serán entregados en tres exhibiciones mensuales de 3 mil pesos cada una.

A través de las Oficinas Regionales de Empleo del estado, los aspirantes de esta ayuda podrán recibir asesoría laboral sin costo alguno para poder incorporarse nuevamente a un trabajo de manera formal.

Antes de iniciar el trámite es importante solicitar tu folio en el Portal del Empleo

Antes de iniciar el proceso, los interesados tendrán que realizar un registro previo en el Portal del Empleo, en donde recibirán un folio que será indispensable durante el proceso de solicitud al programa.

¿Cuáles son los requisitos que tengo que presentar para tramitar mi apoyo al desempleo?

Para obtener este beneficio en el Edomex deberás cumplir con lo siguiente:

Estar registrado en el Portal del Empleo

Ser mayor de edad

Ser mexicano

Residir en el Estado de México

Estar sin empleo al momento de iniciar el trámite

Si cumples con lo anterior deberás tener a la mano la siguiente documentación para iniciar el trámite de manera presencial o directamente en el portal.

Acta de nacimiento

Identificación vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Formato único de Bienestar

Acreditar que el desempleo ocurrió en los últimos 18 meses

Carta bajo protesta de decir verdad

En caso de contar con una discapacidad deberán acreditar dicha condición mediante documento. Si eres una persona repatriada deberás presentar un documento que acredite tu condición emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

¿A partir de cuándo puedo realizar mi trámite para recibir 9 mil pesos por desempleo?

De acuerdo con lo establecido en los sitios oficiales del Estado de México se ha dado a conocer que el proceso de inscripción en línea dio inicio el 22 de junio de 2026 y terminará el 05 de julio del mismo año. Asimismo, se espera que los interesados puedan asistir de manera presencial a las Oficinas Regionales de Empleo los días 22, 23, 24, 25 y 26 de junio en un horario de 9:00 a 18:00 horas.