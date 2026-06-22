Marcha LGBTIQ+ CDMX 2026: fecha, ruta y artistas confirmados La Marcha LGBT+ en CDMX se juntará con las celebraciones del Mundial 2026, por lo que habrá un cambio en la organización (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La Marcha LGBT+ 2026 en CDMX se juntará con las celebraciones del Mundial 2026, por lo que habrá un cambio en la organización; aquí te compartimos cuándo será, su ruta y cuáles son los artistas confirmados.

Debido a que actualmente en el Zócalo de la CDMX se está llevando a cabo el Fan Fest del Mundial 2026, los colectivos de la comunidad LGBTIQ+ llegaron a un acuerdo con las autoridades capitalinas y, en esta ocasión, el concierto de la Marcha del Orgullo se realizará frente al Palacio de Bellas Artes, mientras que aún concluirá en la Plaza de la Constitución.

¿Cuándo y a qué hora es la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la CDMX este 2026?

La Marcha LGBT+ en CDMX se llevará a cabo este próximo sábado 27 de junio a partir de las 11:30 horas, según lo informó el comité Gay Pride CDMX, quienes, después de dialogar con las autoridades, consiguieron que, a pesar de las actividades relacionadas con el Mundial 2026 que se están realizando en la ciudad, aun así la marcha culmine en el Zócalo capitalino.

Ruta oficial: ¿Por dónde pasará la Marcha del Orgullo 2026?

La Marcha del Orgullo 2026 en CDMX mantendrá su ruta habitual, por lo que este 27 de junio, los diferentes colectivos y asistentes partirán del Ángel de la Independencia, pasando por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, cruzando un tramo de Eje Central Lázaro Cárdenas e ingresando por la Calle 5 de Mayo hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Artistas confirmados: ¿Quiénes se presentarán en el concierto frente a Bellas Artes?

En esta ocasión, el concierto de cierre de la Marcha LGBT+ en CDMX contará con diferentes personalidades; siendo Verónica Castro, la Reina Estrella Aliada este 2026, junto con ella también se presentarán: