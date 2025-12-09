IECM instala Comisión de Vinculación Institucional para fortalecer cooperación con organismos externos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) instaló la Comisión Provisional de Vinculación Institucional (COVIN), un órgano encargado de coordinar la relación del Instituto con instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, así como con organizaciones de la sociedad civil, academia y comunidades migrantes.

Durante la sesión, la consejera presidenta de la Comisión, Cecilia Aída Hernández Cruz, señaló que esta instancia buscará establecer canales permanentes de comunicación que permitan ampliar la colaboración del IECM con diversos actores y, con ello, facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía capitalina. Explicó que el trabajo del colegiado se desarrollará conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo General del Instituto.

La COVIN dará seguimiento y fortalecerá las cuatro líneas de trabajo de la Dirección de Vinculación con Organismos Externos del IECM: la relación con organismos nacionales, la interacción con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con otros Organismos Públicos Locales Electorales, los vínculos con la comunidad chilanga en el extranjero y las acciones de cooperación internacional.

En la sesión también se aprobó el calendario de actividades que abarcará de noviembre de 2025 a noviembre de 2026. Como primera tarea, la Comisión elaborará un programa anual que integrará de forma ordenada las actividades y estrategias de vinculación que se implementarán durante el periodo.

La Comisión Provisional de Vinculación Institucional quedó integrada por las consejeras Sonia Pérez Pérez y Erika Estrada Ruiz, así como por el consejero Ernesto Ramos Mega. La Secretaría Técnica estará a cargo del secretario Ejecutivo del IECM, Bernardo Núñez Yedra.