Presentan en la CDMX la placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026

Presentan en la Ciudad de México la placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026

La Ciudad de México presentó la placa vehicular conmemorativa rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, un distintivo especial que el Gobierno capitalino emitirá de manera opcional para automovilistas que deseen portar en sus vehículos un recuerdo del torneo que tendrá como sede inaugural al país por tercera ocasión en la historia.

La administración local confirmó que se trata de una edición limitada de 60 mil piezas, con un costo de mil 500 pesos y disponible únicamente para autos particulares.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la presentación en el Deportivo Hacienda de la Secretaría de Hacienda, donde fueron mostrados los tres diseños que conforman esta edición especial.

La mandataria insistió en que la medida no representa un reemplacamiento y no será obligatoria. Señaló que las y los propietarios de automóviles podrán optar libremente por adquirirla, y quienes cuenten con placas vigentes no deberán pagar la baja para hacer el cambio. Reiteró que el objetivo es ofrecer un recuerdo oficial del Mundial sin modificar los requisitos para la circulación en la capital.

Clara Brugada explicó que el trámite se desarrollará en dos etapas: durante enero se habilitará la compra virtual de la placa, mientras que en febrero comenzará la entrega en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería. Indicó que se ampliarán horarios y puntos de atención para garantizar que la entrega se realice el mismo día del trámite o, en su defecto, en un plazo máximo de tres días.

Edición simbólica para la fiebre mundialista

México será el único país en inaugurar un Mundial en tres ocasiones, tras haber sido sede en 1970 y 1986. En este sentido, la edición conmemorativa busca acompañar el ambiente previo al torneo y fortalecer la identidad deportiva de la capital, que recibirá varios encuentros y el arranque oficial de la justa.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, indicó que tanto las placas conmemorativas como las tradicionales tendrán la misma validez legal y permitirán la circulación sin restricciones. Los automovilistas que tramiten placas por primera vez también podrán elegir entre ambas opciones. Agregó que la nueva serie incorporará elementos de seguridad de última generación para mantener los estándares de identificación vehicular vigentes en la capital.

También explicó que la edición especial representa una oportunidad para que conductores con vehículos registrados en otras entidades actualicen su situación en la Ciudad de México. Comentó que el trámite contribuirá al control vehicular, la verificación y la regularización administrativa, así como al fortalecimiento de la seguridad pública asociada con la identificación de unidades.

Disponibilidad limitada y proceso sin cobro adicional

Cabe señalar que las 60 mil placas se emitirán a partir de febrero de 2026, de acuerdo con el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, quien informó que el costo de mil 500 pesos incluirá el derecho correspondiente, sin que las personas deban pagar alta o baja vehicular adicional. Precisó que quienes prefieran mantener la placa tradicional podrán hacerlo sin cambios y que los vehículos nuevos o de otros estados tendrán acceso a ambas modalidades.

De Botton señaló que el Gobierno capitalino mantiene coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cumplir con la normatividad federal en materia de movilidad y que la emisión de esta placa forma parte de un esfuerzo más amplio para incentivar el registro vehicular en la capital.

Recordó que el Paquete Económico 2026 incluye un incremento en el monto tope para acceder al subsidio de la tenencia, que pasaría de 250 mil a 638 mil pesos valor factura, lo que, dijo, facilitará el trámite a miles de contribuyentes.

Además, la jefa de Gobierno reiteró la importancia de evitar confusiones entre la población respecto al carácter optativo de la placa especial. Señaló que no habrá modificaciones obligatorias en la matrícula de la ciudad y que la medida responde únicamente a la expectativa social por la llegada del Mundial.

Añadió que la estrategia de atención se diseñó para que quienes deseen obtener la placa lo hagan de manera ágil, sin filas prolongadas ni tiempos de espera excesivos.

Hacia un 2026 con mayor actividad deportiva

El gobierno capitalino adelantó que continuará presentando proyectos, obras y actividades relacionadas con el Mundial 2026 a lo largo de los próximos meses.

Clara Brugada recordó que cada miércoles se informan avances en la infraestructura y programas que prepara la ciudad para recibir el torneo. Señaló que la administración busca que la participación de la capital en la justa deportiva se refleje también en iniciativas culturales, sociales y de movilidad.