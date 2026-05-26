Iztacalco reporta recuperación de espacios públicos y atención a personas en situación de calle





La alcaldía Iztacalco informó que entre octubre de 2024 y mayo de 2026 realizó la recuperación de más de 200 espacios públicos en 42 colonias, además de acciones de atención a personas en situación de calle.

Las intervenciones realizada han sido en Viaducto, en el tramo de Tlalpan a Canal Nacional, donde se llevaron a cabo 20 jornadas de limpieza y ordenamiento. En enero, autoridades de la alcaldía, junto con instancias de seguridad y tránsito de la Ciudad de México, implementaron operativos en la zona de Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso y Viaducto Río de la Piedad.

Mientras se realizaban estas acciones se retiraron objetos utilizados para apartar lugares de estacionamiento, se liberaron accesos peatonales y hospitalarios, y se aplicaron sanciones administrativas y remisiones por diversas faltas relacionadas con el uso de la vía pública.

Iztacalco reporta recuperación de espacios públicos y atención a personas en situación de calle

La alcaldía también reportó el retiro de aproximadamente 20 toneladas de residuos en la zona de Canal de Río Churubusco y Apatlaco, en coordinación con autoridades de Iztapalapa y del Gobierno capitalino.

Además, informó que se retiraron 197 mil kilogramos de residuos sólidos y se brindó atención a 145 personas en situación de calle; nueve de ellas fueron canalizadas a un albergue.

Las colonias con mayor número de intervenciones incluyen Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Viaducto Piedad, Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Infonavit Iztacalco y El Rodeo.