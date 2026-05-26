Iztacalco reporta recuperación de espacios públicos y atención a personas en situación de calle

La alcaldía Iztacalco informó que entre octubre de 2024 y mayo de 2026 realizó la recuperación de más de 200 espacios públicos en 42 colonias, además de acciones de atención a personas en situación de calle.
Las intervenciones realizada han sido en Viaducto, en el tramo de Tlalpan a Canal Nacional, donde se llevaron a cabo 20 jornadas de limpieza y ordenamiento. En enero, autoridades de la alcaldía, junto con instancias de seguridad y tránsito de la Ciudad de México, implementaron operativos en la zona de Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso y Viaducto Río de la Piedad.
Mientras se realizaban estas acciones se retiraron objetos utilizados para apartar lugares de estacionamiento, se liberaron accesos peatonales y hospitalarios, y se aplicaron sanciones administrativas y remisiones por diversas faltas relacionadas con el uso de la vía pública.
La alcaldía también reportó el retiro de aproximadamente 20 toneladas de residuos en la zona de Canal de Río Churubusco y Apatlaco, en coordinación con autoridades de Iztapalapa y del Gobierno capitalino.
Además, informó que se retiraron 197 mil kilogramos de residuos sólidos y se brindó atención a 145 personas en situación de calle; nueve de ellas fueron canalizadas a un albergue.
Las colonias con mayor número de intervenciones incluyen Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Viaducto Piedad, Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Infonavit Iztacalco y El Rodeo.