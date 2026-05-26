Cae el líder de “La Rebel” de Pumas con droga

Detenido Edwin Novoa. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Edwin Novoa, líder de “La Rebel”, la barra brava más grande y representativa del Club Universidad Nacional Pumas.

Durante el operativo de seguridad en la final del fútbol mexicano, mientras se desarrollaba el partido, en la avenida Insurgentes Sur y la calle Mario de la Cueva en la colonia Ciudad Universitaria, Edwin Novoa y Victor Cervantes intercambiaban dinero en efectivo por bolsitas como las usadas para la venta de narcóticos.

Cuando los oficiales los revisaron, les aseguraron dos bolsitas de plástico que contenían marihuana.

Por lo tanto, estos hombres de 40 y 47 años de edad, junto con lo asegurado, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público.