CDMX inaugura obras de rehabilitación en Zona Rosa y estrena sanitarios inteligentes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó la inauguración de siete obras de recuperación y transformación en la Zona Rosa, colonia Juárez, como parte de un proyecto de rehabilitación urbana financiado con recursos de tres fideicomisos vinculados con habitantes y sectores económicos de la zona.

Las acciones presentadas incluyen mejoras en iluminación, movilidad, accesibilidad para personas con discapacidad, rehabilitación y creación de esculturas, así como la instalación de sanitarios públicos inteligentes.

El gobierno capitalino informó que la intervención contempló la colocación de 800 nuevas luminarias, de las cuales 24 cuentan con mensajes de género; la renovación y construcción de 29 esculturas; instalación de siete sanitarios públicos; nueva señalética; y la implementación de cruces seguros y accesibilidad universal en las esquinas del área intervenida.

CDMX inaugura obras de rehabilitación en Zona Rosa y estrena sanitarios inteligentes

Clara Brugada refirió que estas acciones forman parte de un plan de recuperación planteado desde el inicio de su administración y mencionó que la transformación y rehabilitación de la Zona Rosa coincidió con la realización del Mundial de Futbol, evento que, dijo, funcionó como acelerador de obras.

La mandataria adelantó además la próxima puesta en marcha de un tranvía turístico con un recorrido de siete kilómetros por sitios emblemáticos de la Zona Rosa, así como la instalación de un nuevo módulo de información turística.

CDMX inaugura obras de rehabilitación en Zona Rosa y estrena sanitarios inteligentes

Sanitarios públicos inteligentes

Uno de los proyectos anunciados corresponde a la instalación de 26 sanitarios públicos inteligentes en la Ciudad de México durante 2026, de los cuales siete ya fueron colocados.

Según informó el director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Mackinlay, en esta primera etapa ya se instalaron sanitarios frente a la Biblioteca de México, en La Ciudadela; en las inmediaciones del Monumento a la Revolución; cerca del Jardín del Arte Sullivan; y en la Zona Rosa, en los cruces de Chapultepec y Liverpool, así como en las inmediaciones del Metro Sevilla. Añadió que otros cuatro serán instalados en los próximos días.

CDMX inaugura obras de rehabilitación en Zona Rosa y estrena sanitarios inteligentes

Dos de estos sanitarios iniciaron operaciones este martes y tendrán un periodo gratuito de prueba hasta el 8 de junio, con el objetivo de facilitar la adaptación de la ciudadanía al nuevo servicio.

El servicio tendrá un costo de siete pesos por uso y podrá pagarse mediante Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias y, de acuerdo con las autoridades, se trabaja para habilitar pagos en efectivo y con tarjetas de programas sociales.

Los sanitarios cuentan con acceso universal, sistemas automatizados de limpieza, ahorro de agua, iluminación, sensores y mantenimiento permanente, informó Servimet. Mackinlay indicó que el modelo operativo se definió a partir de recorridos en alcaldías y análisis comparativos realizados en alrededor de 50 ciudades del mundo.

El funcionario afirmó que, con esta infraestructura, la Ciudad de México se convertiría en la urbe con más sanitarios públicos de América Latina.

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Zona Rosa: patrimonio, turismo y diversidad

Autoridades capitalinas destacaron el valor histórico, cultural, económico y turístico de la Zona Rosa, así como su relevancia para la comunidad LGBTQ+.

El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Enrique Irazoque Palazuelos, señaló que la revitalización busca recuperar un espacio emblemático para la libertad, la diversidad y la convivencia, además de fortalecer la economía local y el turismo sin perder la identidad histórica y cultural del área.

CDMX inaugura obras de rehabilitación en Zona Rosa y estrena sanitarios inteligentes

Explicó que la Zona Rosa ha sido durante décadas un punto de encuentro para la comunidad LGBTQ+, por lo que su rehabilitación también representa un reconocimiento a las luchas por el derecho a la libre expresión y a habitar la ciudad en condiciones de dignidad.

Como parte de las intervenciones urbanas, se definieron tres pasajes escultóricos con 29 esculturas distribuidas en avenida Chapultepec y las calles Amberes y Génova.

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto detalló que la remodelación incluyó la renovación de corredores turísticos, la instalación de un módulo turístico en el cruce de Génova y Reforma y mejoras en espacios públicos. Añadió que los sanitarios representan un servicio para visitantes, personas adultas mayores y usuarios del espacio público.

En el evento participaron también representantes de comerciantes y organizaciones vinculadas con la comunidad LGBTQ+.

El comerciante Rafael Saavedra Álvarez dijo que la visita de la jefa de Gobierno a la Zona Rosa constituye un hecho sin precedentes y destacó la inclusión de este corredor en la agenda pública de la ciudad.

Finalmente, Raúl Meléndez, presidente de la Asociación Pimpi, afirmó que las obras en la calle Amberes representan una recuperación de espacios vinculados con la memoria y la historia de la diversidad sexual, al destacar la incorporación de arte, iluminación, mobiliario y espacios públicos rehabilitados.