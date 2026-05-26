Congreso CDMX aprueba Ley de Cuidados: “vamos a cuidar a quien nos cuida”, celebran diputados

Congreso aprueba Ley de Cuidados de la CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la Ley del Sistema de Cuidados, un paso relevante en el reconocimiento del cuidado como un derecho y con obligaciones concretas para el Estado. Con ello, la capital se convierte en la segunda entidad del país que ya cuentan con una ley en materia de cuidados, la primera en aprobarse fue la de Jalisco, marcando el inicio de un debate nacional sobre la necesidad de garantizar este derecho.

La nueva legislación salda una deuda pendiente ya que busca redistribuir las tareas de cuidados, que históricamente han recaído principalmente en las mujeres, mediante la creación de infraestructura, programas y servicios de apoyo.

La aprobación de esta ley se realizó en un ambiente poco común, de consenso político, con aplausos, consignas a favor de las personas cuidadoras y pancartas colocadas en los curules.

Legisladores tanto de la oposición como del bloque mayoritario coincidieron en destacar el carácter histórico de la reforma, “cuidar a quien cuida”.

Las diferencias partidistas quedaron de lado por unos momentos; el pleno también contó con la presencia de algunas personas cuidadoras y otras que requieren cuidados, quienes también celebraron el avance.

Esta ley marca un hito histórico en la agenda de igualdad y bienestar de la capital ya que fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desde el primer día de su administración. Además contempla otras ocho iniciativas presentadas por legisladores locales de distintas fuerzas políticas.

El dictamen fue resultado de un proceso colectivo de meses de trabajo, contempló opiniones de consultas ciudadanas en las 16 alcaldías y diálogo con especialistas, organizaciones civiles, personas cuidadoras, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades de toda la ciudad.

Las y los legisladores que participaron reconocieron que “no fue una consulta sencilla” ya que se contemplaron las voces de miles de personas —de colonias, barrios y periferias— que participaron en el proceso.

Un trabajo no remunerado

La nueva ley reconoce que más de tres millones de personas en la Ciudad de México requieren cuidados por etapa de vida, discapacidad o dependencia, y que el trabajo no remunerado de cuidados representa alrededor del 12% del PIB capitalino.

Las mujeres asumen cerca del 70% de esa carga, muchas veces en condiciones de aislamiento y sin ningún reconocimiento, esta ley permitirá corregir esa deuda histórica, establece derechos para quienes cuidan, obliga al gobierno a ampliar la infraestructura pública de cuidados hacia las periferias y crea el Sistema de Cuidados (que ha impulsado la mandataria local).

Sus tres ejes son reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados, bajo los principios de desfeminización, desfamiliarización y desmercantilización. Lo que representa que el cuidado ya no será solo responsabilidad de las mujeres, ni solo de las familias, ni algo que se pague o se deje de hacer por falta de dinero.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, aseguró que se trata de “un acto de justicia social, de igualdad y de reconocimiento para millones de personas que durante décadas han sostenido la vida cotidiana desde el trabajo invisible del cuidado”.

El verdadero reto apenas comenzará

La bancada del PAN, destacó la necesidad de establecer metas presupuestales, la diputada Liz Salgado afirmó que se salda una deuda pendiente pero señaló que “el verdadero reto apenas comenzará.

Aseguró que el éxito del Sistema Público de Cuidados dependerá de su capacidad para traducir el reconocimiento legal en apoyos concretos para las personas y las familias.

“La verdadera prueba será contar con presupuesto, infraestructura, cobertura territorial y servicios capaces de reducir las cargas de cuidado que hoy recaen de manera desproporcionada sobre miles de familias, particularmente sobre las mujeres. El Sistema de Cuidados será juzgado no por la ley que hoy aprobamos, sino por la vida que logre transformar mañana”, dijo.

No es una ley perfecta

El coordinador de la bancada naranja, Royfid Torres González, celebró que la Ley del Sistema de Cuidados de la capital, es un logro de millones de personas que realizan esta tarea en soledad y sin apoyo o ayuda alguna del Estado. Pero reconoció que no es una ley perfecta y debe de alinearse a los sectores que no fueron contemplados.

“Después de años de omisión legislativa, por fin podemos llamarnos la legislatura de los cuidados. No ganamos solos, ganaron ellas, las activistas, los colectivos, las personas que han trabajado por ello. Estas batallas son de ustedes.

La bancada naranja celebró la aprobación de la ley con una activación afuera del recinto legislativo

“Cuidar no puede ser sinónimo de renunciar y quiero decirlo con honestidad, esta ley no es perfecta y tenemos que alinearla a las personas con discapacidad para que sea integral y tomar en cuenta muchas de las diversas necesidades que requiere”.

La legisladora Tania Larios, del PRI, también consideró que aún falta camino para reivindicar este acto de justicia; insistió que para hacerla efectiva se necesitan los recursos, infraestructura, monitoreo y seguimiento.