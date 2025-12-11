CDMX hace historia: Congreso prohíbe exhibición de animales en vitrinas

Buscan prohibir la exhibición de animales en tiendas de mascotas (cuartoscuro)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa para regular la exhibición de animales en venta, que son resguardados en condiciones inadecuadas, con ello la capital hace historia al ser la primera entidad en prohibir que perros y gatos vivan en vitrinas o jaulas mientras se venden.

La medida aplica sólo para tiendas de mascotas autorizadas, como las de los centros comerciales. Esta iniciativa, promovida por el Partido Verde, surge debido a que los seres sintientes son exhibidos en condiciones no optimas, con espacios muy reducidos, sin acceso a estimulación y sin los cuidados adecuados, lo que genera altos niveles de estrés y ansiedad.

El presidente de la mesa directiva en el Congreso local, Jesús Sesma, también integrante del Verde, llamó a todas las entidades a garantizar el espacio idóneo para la venta de los animales de compañía.

“Siempre se puede más, no estoy satisfecho, pero sí muy contentos porque se prohíbe la exhibición de animales en establecimientos mercantiles”, aseguró.

Aunque aseguró que lo ideal es la adopción, no la venta; “se cambia la mentalidad de las personas que estaban acostumbradas a ver a los cachorros o gatitos en vitrinas”, afirmó.

Detalló que desde ahora, los animales de compañía no podrán pernoctar en dichos espacios y habrá catálogos digitales para elegir y agendar una cita para poder tener un primer contacto, durante toda la cita deberá permanecer un médico veterinario responsable del cuidado del animal; al concluir ésta, el animal deberá regresar a su área de estancia habitual.

CDMX hace historia en derechos de seres sintientes

La capital ha avanzado significativamente en cuanto a los derechos de los seres sintientes; la venta de animales en espacios públicos como tianguis, mercados y bazares quedó prohibida en la Constitución local en 2023, lamentablemente dicha práctica es permitida por las autoridades de la capital sin importar que implica sanciones de más de 15 mil pesos de multa, arresto y hasta decomiso de las especies ofrecidas.

En agosto del 2025, el Congreso local reconoció a los animales como seres sintientes, quitándoles así el estatus de “cosas” ya que anteriormente se clasificaban como bienes inmuebles o bienes mostrencos.

Y en marzo de este mismo año también se prohibieron las corridas de toros con sangre, un hito histórico para quienes habían protestado durante décadas contra la tauromaquia.

El legislador adelantó que su partido continuará trabajando en propuestas para vigilar que se cumpla con la ley; mencionó que propondrán una iniciativa para crear los “Guardianes Verdes” que serán personas del PVEM que velarán por los derechos de los seres sintientes.

La multa

Sesma recordó que con la aprobación de esta iniciativa se cumple uno de los compromisos de campaña, por lo que aprovechó para agradecer a todas las fuerzas políticas por respaldarla.

Informó que la multa para las tiendas que no cumplan con esta medida irá de los 16 mil a los 330 mil pesos.

“Celebro la aprobación de prohibir la exhibición física de perros y gatos en vitrinas, jaulas u otros espacios que limiten su movimiento o expresión natural. Con ello, dejamos atrás un modelo que reduce a los animales a simples mercancías y avanzamos hacia prácticas responsables de comercialización”.



