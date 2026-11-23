Atizapán trabaja para ser territorio esponja

Como parte de la estrategia ambiental Atizapán Verde, impulsada por el Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza avanza en el desarrollo de un modelo de territorio esponja, mediante el cual busca aprovechar las condiciones naturales y geográficas del municipio para mejorar la captación de agua pluvial, favorecer su infiltración al subsuelo y disminuir los escurrimientos que provocan inundaciones.

En este contexto, el pasado 16 de noviembre, el Director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, José Ramón Jarquín Rodríguez, junto con los equipos del Centro de Inteligencia Territorial (CENIT), SAPASA y Protección Civil, recibió al doctor Dong Wang, urbanista y arquitecto paisajista, director general del Centro de Diseño de Ecociudades de Turenscape y especialista internacional en el diseño y gestión de ciudades esponja.

Durante la visita se realizó un recorrido por distintos puntos de valor hidroecológico del municipio, entre ellos el Parque de los Ciervos, la barranca de La Cañada y el camellón de Paseo de los Gigantes, en Las Arboledas, donde se analizaron las características del terreno y su potencial para implementar soluciones basadas en la naturaleza.

Estas alternativas buscan recuperar la capacidad del territorio para absorber y retener el agua de lluvia, disminuir la velocidad con la que circula hacia las zonas bajas y aprovecharla de manera sustentable, contribuyendo así a reducir la vulnerabilidad ante inundaciones y generar nuevas oportunidades para la seguridad hídrica de la población.

La jornada concluyó con un taller de trabajo en las instalaciones del CENIT, en el que el especialista y los equipos municipales intercambiaron estudios técnicos, conocimientos y experiencias internacionales para orientar la conformación de la Red Municipal de Infraestructura Hidroecológica, que permitirá identificar y articular espacios estratégicos para la gestión integral del agua.

El modelo de territorio esponja contempla soluciones como parques infiltrantes, recuperación de barrancas y cauces naturales, reforestación con especies nativas y sistemas de captación pluvial, con el propósito de devolver al entorno natural su capacidad de captar, filtrar, almacenar y aprovechar el recurso hídrico.

Con esta visión, Atizapán de Zaragoza pasará de una gestión convencional del agua a un modelo de planeación territorial que integre infraestructura, naturaleza y tecnología, para anticiparse a los efectos del cambio climático y procurar un municipio más resiliente y sostenible.