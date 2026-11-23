Alcalde de Magdalena Contreras solicita presupuesto para 2027

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 12 por ciento al presupuesto de la demarcación para 2027, por lo que requeriría alrededor de 2 mil 635.7 millones de pesos, es decir, 282.4 millones más respecto a los 2 mil 353.3 millones que le fueron aprobados para este año.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como parte de las mesas de trabajo para el análisis del Paquete Económico del próximo ejercicio fiscal, el funcionario expuso los resultados de su administración y las necesidades financieras de la alcaldía para continuar con los proyectos de infraestructura, mejoramiento urbano y atención de los servicios públicos.

Entre las acciones realizadas, Mercado destacó la construcción de 29 calles completas, 23 andadores seguros y 23 muros de contención, así como trabajos de intervención en 49 calles de 15 colonias; también mencionó la gratuidad de distintos servicios para niñas, niños y adultos.

El alcalde aseguró que su administración ha ejercido los recursos con responsabilidad y transparencia, y sostuvo que, aunque se han logrado avances, todavía existen necesidades que requieren atención.

“Hemos hecho un buen trabajo, pero no hemos terminado. Hemos ejercido y seguiremos ejerciendo el presupuesto con responsabilidad y transparencia”, manifestó.

Durante la mesa de trabajo, los legisladores también plantearon cuestionamientos sobre el ejercicio de los recursos durante 2026.

El diputado del PAN, Federico Chávez, señaló que la alcaldía reportaba un avance de 64 por ciento del presupuesto ejercido y pagado, por lo que pidió al funcionario explicar cómo utilizará los recursos restantes, que ascienden a cerca de 847 millones de pesos.

La legisladora del PVEM, Yolanda García, solicitó información sobre el avance del Presupuesto Participativo, que reportaba 36 por ciento, además de las acciones y servicios médico-veterinarios brindados por la demarcación.

La petista Miriam Saldaña Cháirez pidió que los recursos se destinen prioritariamente al mantenimiento de vialidades, infraestructura hidráulica, recolección de residuos y vigilancia pública; además urgió a recuperar el Río Magdalena e identificar y sancionar las descargas clandestinas de aguas negras.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, preguntó sobre los programas relacionados con el Sistema de Cuidados y los recursos destinados a personas con discapacidad o dificultades de movilidad que habitan en las zonas altas de la alcaldía, así como las acciones para mejorar el ambiente comunitario.

Por Morena, las diputadas Cecilia Vadillo Obregón y Brenda Ruiz Aguilar recordaron los supuestos actos de corrupción y uso electoral de programas sociales durante administraciones anteriores y destacaron las acciones actuales de atención a las mujeres, entre ellas los servicios que ofrece la Casa de las Mujeres.

Y el diputado Gerardo Villanueva Albarrán reconoció los esfuerzos para mejorar los servicios públicos y preguntó sobre la aplicación del cuatro por ciento del Presupuesto Participativo, mientras que la legisladora Érika Rosales Medina resaltó las acciones de bienestar social, recuperación de espacios públicos y colaboración con las autoridades fiscalizadoras.