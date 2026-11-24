Trabajadores del IMSS se reúnen en el Zócalo La protesta de trabajadores y trabajadoras del IMSS este martes 24 de noviembre podría complicar la circulación fluida en la CDMX.

Trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se movilizan en la Ciudad de México este martes 24 de noviembre, por lo que las autoridades prevén afectaciones en calles aledañas a la protesta del personal de salud.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), entre las demandas exigidas por las personas trabajadoras del IMSS se encuentra el cese a la intimidación, las represalias y el acoso sindical y laboral.

Marcha IMSS hoy 24 de noviembre: ¿dónde y a qué hora será?

Demandando también el respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, trabajadoras y trabajadoras del IMSS se concentraron este martes en el Zócalo capitalino a las 07:00 horas, lo que causó incertidumbre entre automovilistas que circulan la zona centro.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 24 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico. 🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ https://t.co/xAk9XvV4G0 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 24, 2026

A pesar de que no se ha reportado que el contingente planeé trasladarse del corazón de la capital, tampoco se descartan posibles afectaciones a calles aledañas de la zona.

Según el reporte de la autoridad capitalina, se contempla la asistencia aproximada de 50 personas frente a Palacio Nacional, quienes llevarán a cabo la sexta edición de la protesta llamada “Mañanera de la Resistencia IMSS” y en la que presentarán tanto el plan de acción como los acuerdos de la tercera Asamblea Nacional, realizada en Puebla.

Calles afectadas por la concentración de trabajadores del IMSS en el Zócalo hoy 24 de noviembre

Dado que la protesta tomó lugar en el Zócalo de la Ciudad de México, vialidades del Centro Histórico podrían presentar complicaciones de tránsito la mañana de este martes; entre ellas, se encuentran:

Avenida 20 de Noviembre.

José María Pino Suárez.

Avenida 5 de Mayo.

Circuito de la Plaza de la Constitución.

Autoridades capitalinas recomiendan mantenerse al tanto de las actualizaciones del tráfico en la Ciudad de México mediante los canales oficiales.