monumentos de Paseo de la Reforma

La estatua de Cristóbal Colón que durante más de un siglo formó parte del paisaje de Paseo de la Reforma permanece fuera de la vista del público, pese a que concluyeron los trabajos para restaurarla. En la glorieta que ocupaba se instalaron las mujeres que reclaman justicia para las víctimas de violencia y desaparición, mientras una representación de la Joven de Amajac fue colocada en un jardín cercano. En otro punto de la capital, las esculturas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, retiradas por la alcaldía Cuauhtémoc en 2025, serán recreadas por el gobierno capitalino para colocarlas en un sitio todavía no definido.

Estos casos, a los que se suman el cambio de emplazamiento del monumento a Cuauhtémoc, la transformación de la Glorieta de la Palma en un referente para las familias de personas desaparecidas y el reciente ataque a la estatua del expresidente Felipe Calderón en Chapultepec, son reflejo de una disputa sobre los personajes y las causas que deben tener un lugar en el espacio público.

Este lunes 12 de octubre, fecha declarada desde 2020 como Día de la Nación Pluricultural, la capital llega a la conmemoración con varias de esas controversias sin una resolución definitiva. Algunas piezas fueron retiradas por motivos de conservación o por decisiones administrativas; otras han sido objeto de rechazo político y social. En distintos casos, además, los cambios de ubicación no han ido acompañados de información suficiente sobre su destino posterior.

estatua de Cristóbal Colón sigue sin regresar a Paseo de la Reforma

Colón, restaurado, pero sin emplazamiento definitivo

El conjunto escultórico dedicado a Cristóbal Colón fue retirado de Paseo de la Reforma el 10 de octubre de 2020, dos días antes del aniversario de la llegada del navegante a América. El gobierno capitalino informó entonces que la pieza sería sometida a trabajos de conservación, en un contexto de protestas contra los símbolos relacionados con la conquista y el colonialismo.

La obra, realizada por el escultor francés Charles Cordier e inaugurada en el siglo XIX, no estaba integrada únicamente por la figura del navegante. El conjunto incluía cuatro representaciones de frailes vinculados con la evangelización: Bartolomé de las Casas, Pedro de Gante, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza.

Después de su retiro se anunció que la estatua de Colón sería trasladada al Parque América, en Polanco, mientras en la glorieta de Reforma se instalaría una escultura dedicada a las mujeres indígenas. Ninguna de esas propuestas se concretó en los términos inicialmente planteados.

Las cinco esculturas ingresaron a un proceso de restauración que concluyó a finales de 2023, en instalaciones de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los trabajos incluyeron limpieza, eliminación de grafitis, tratamiento de las superficies de bronce y reparación de daños acumulados durante décadas de exposición a la intemperie.

En abril de 2025, el conjunto fue trasladado al Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, estado de México. Las piezas quedaron en un área que no está abierta al público, como medida para protegerlas de las condiciones ambientales y permitir la vigilancia de su estado de conservación.

Hasta el momento no se ha anunciado un sitio definitivo para su reinstalación.

dónde colocaron la Joven de Amajac en Ciudad de México

La Joven de Amajac y las mujeres que ocuparon la glorieta

La sustitución de Colón tampoco siguió el curso previsto. En septiembre de 2021, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el proyecto Tlalli, del artista Pedro Reyes, una escultura inspirada en las cabezas monumentales olmecas que debía representar a las mujeres indígenas. La iniciativa recibió críticas por la manera en que se concibió la figura y por la falta de consulta a las comunidades a las que pretendía rendir homenaje, por lo que fue descartada para ese emplazamiento.

Mientras se discutía qué obra ocuparía el pedestal, colectivos feministas instalaron en septiembre de 2021 una figura de una mujer con el puño en alto. La intervención dio paso a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, convertida en punto de encuentro para familiares de víctimas de feminicidio, personas buscadoras y organizaciones que demandan justicia.

Las agrupaciones defendieron el sitio como un espacio de memoria y protesta, en el que se han colocado nombres de víctimas y mensajes dirigidos a las autoridades. La disputa se prolongó cuando el gobierno local planteó instalar ahí la Joven de Amajac, una figura de inspiración arqueológica cuya pieza original fue descubierta en enero de 2021 en Hidalgo Amajac, municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

La propuesta causó rechazo entre activistas que consideraban que la instalación no debía desplazar el memorial levantado por las mujeres. En junio de 2023, el gobierno capitalino determinó que la réplica de la Joven de Amajac tendría un espacio propio en un jardín frente a la antigua glorieta de Colón, por lo que no compartiría el sitio ocupado por las colectivas.

La solución permitió la presencia de dos representaciones distintas en un mismo tramo de Reforma, es decir, una escultura que reivindica la historia de las mujeres indígenas y un memorial levantado desde la organización social para denunciar la violencia y la impunidad.

Mientras la primera fue impulsada por las autoridades, el segundo surgió de la protesta y de la exigencia de justicia.

Fidel y el Che: retiro, controversia y nuevas esculturas

En julio de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc retiró de la plaza de San Carlos, en la colonia Tabacalera, las esculturas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Las figuras de bronce, de tamaño natural, representaban a ambos personajes sentados en una banca y fueron instaladas en 2017, durante la administración del entonces delegado Ricardo Monreal.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega argumentó que existían irregularidades administrativas y cuestionó la autorización del conjunto escultórico. El gobierno de la Ciudad de México respondió que el retiro no había seguido el procedimiento establecido, pues correspondía al Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos pronunciarse sobre la instalación o remoción de este tipo de piezas.

La controversia dejó las esculturas fuera de su emplazamiento original y provocó protestas de grupos que exigieron su restitución. En julio de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración volverá a construir las figuras para colocarlas en otro punto de la capital.

La Secretaría de Cultura se encargaría del proyecto, conocido como Encuentro, y la mandataria afirmó que las nuevas piezas no representarían un gasto para el erario, pues se financiarían mediante aportaciones de grupos sociales, activistas y artistas.

Hoy en día no se han precisado la ubicación, la fecha de instalación ni las características de las nuevas esculturas. Tampoco se ha informado si las originales regresarán a la plaza de San Carlos.

Cuauhtémoc, la Palma y Calderón: otras formas de cambiar la memoria

El monumento a Cuauhtémoc, inaugurado en 1887, fue trasladado en 1949 desde su emplazamiento original hacia el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, como parte de un proyecto de reorganización de la vialidad. En julio de 2004 volvió a ser desmontado para su restauración y reubicación, esta vez unos 80 metros hacia el nororiente, con el propósito de recuperar su alineación en Reforma y mejorar la circulación vehicular.

En este caso, la modificación respondió principalmente a razones urbanísticas. La pieza permaneció en la avenida y conservó su función conmemorativa, aunque su relación con el entorno cambió en dos ocasiones. El emplazamiento de los monumentos también ha dependido de las necesidades de movilidad y de las transformaciones de la ciudad.

Algo semejante, aunque sin tratarse de una estatua, ocurrió con la Glorieta de la Palma. Después de que el árbol centenario murió por afectaciones fitosanitarias, fue retirado en abril de 2022. En una consulta ciudadana, el ahuehuete resultó elegido para sustituirlo y fue plantado en junio de ese año. Sin embargo, familiares de personas desaparecidas comenzaron a utilizar el lugar para exhibir fotografías y nombres de sus seres queridos, y lo reivindicaron como la Glorieta de las y los Desaparecidos.

La denominación se convirtió en una demanda de reconocimiento para las familias que buscan a personas ausentes. La glorieta dejó de ser identificada únicamente por el árbol que la ocupaba y adquirió un sentido vinculado con la memoria de quienes siguen sin ser localizados.

El caso más reciente se registró en el Bosque de Chapultepec. La estatua de Felipe Calderón, ubicada en el Paseo de los Presidentes, había caído después de que un árbol se desplomó sobre ella y llevaba más de un año en el suelo sin ser restaurada. El 30 de septiembre de 2026, extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro decapitaron la figura durante una protesta. Los manifestantes responsabilizan al expresidente por la extinción de la empresa pública en 2009, que dejó sin empleo a miles de trabajadores.

La agresión convirtió una escultura abandonada en un nuevo símbolo de confrontación política.