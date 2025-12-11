Rescatan a Yareth: estaba escondida en una bocina tras ser secuestrada al salir de un Conalep La joven estaba desaparecida desde el 28 de noviembre (@FiscaliaEdomex)

Este jueves 11 de diciembre, la Policía de Ecatepec localizó a Yareth Alexandra, quien se encontraba privada de la libertad desde el 28 de noviembre.

Yareth Alexandra Quintero, de 17 años de edad, desapareció después de salir de un plantel Conalep en Tecámac, Estado de México, y fue reportada como desaparecida por la Comisión de Búsqueda de Personas de este estado.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la última vez que se le vio vestía su uniforme de la escuela (un pantalón azul marino con franjas verdes laterales), una sudadera color negro y unos tenis beige.

Después del reporte de su desaparición, las autoridades activaron la Alerta Amber y difundieron su ficha de búsqueda en diferentes medios. Desde entonces no había habido alguna actualización sobre el caso, hasta este jueves 11 de diciembre, que fue localizada.

¿Cómo localizaron a Yareth Alexandra?

De acuerdo con lo publicado por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, Yareth Alexandra fue encontrada con vida después de ser privada de su libertad y haber estado oculta dentro de una bocina.

Yareth Alexandra fue localizada cuando se realizó un cateo en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula en Temascalapa, lugar en que tres hombres habrían mantenido retenida a la menor. Ante esto, se aseguró el inmueble.

La localización se dio en un operativo en el que participaron la Célula de Búsqueda de Personas y el Grupo de Operaciones Especiales de la policía de Ecatepec, Fuerza de Tarea Marina, personal de la Fiscalía del Estado de México y de la Policía Estatal.

Como resultado, detuvieron a los tres hombres probables que mantenían a Yareth Alexandra encerrada. De acuerdo con las autoridades, uno de ellos sería un conocido de la menor. Asimismo, los tres sujetos fueron encontrados también en posesión de estupefacientes.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para que continúen su proceso. Mientras que la menor fue trasladada para que pudiera recibir atención médica y psicológica.