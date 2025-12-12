Caravana Coca-Cola en Atizapán y Coacalco, Edomex: Fecha, horario y ruta del desfile (@Lauramex)

¡La Caravana Coca-Cola llega al Estado de México este fin de semana!

Atizapán de Zaragoza recibirá por primera vez el desfile navideño de Coca-Cola en sus calles, mientras que en Coacalco todo está preparado para dar la bienvenida a los carros alegóricos, osos polares, tráileres iluminados y decorados alusivos a las fiestas decembrinas.

Aquí te compartimos todos los detalles por si estás pensando asistir al desfile.

Además, te será útil conocer por dónde se llevará a cabo la ruta de la Caravana Coca-Cola 2025, ya que el gobierno de Atizapán informó que habrá cierres de calles y dio a conocer algunas alternativas viales.

Horario y fecha de la Caravana Coca-Cola 2025 en Atizapán y Coacalco

El gobierno de Atizapán de Zaragoza confirmó la llegada de la Caravana Coca-Cola 2025 al municipio. El desfile navideño se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre, en punto de las 19:00 horas.

Por otra parte, este evento organizado por la marca refresquera estadounidense, transitará por las calles de Coacalco el sábado 13 de diciembre, a las 19:00 horas.





Ruta de la Caravana Coca-Cola en Atizapán

La ruta por la que pasará la Caravana Coca-Cola 2025 en Atizapán de Zaragoza, este domingo 14 de diciembre, contempla el tramo Palacio Municipal–Las Flores, desde el Boulevard Adolfo López Mateos hasta la Avenida Juárez, con llegada a Plaza Punto Atizapán.

La ruta de la Caravana Coca-Cola 2025, comenzará en el Ayuntamiento de Atizapán, y continuará por Boulevard López Mateos y Avenida Juárez, hasta su punto final en Plaza

Anuncian cierres en avenidas de Atizapán por la Caravana Coca-Cola; se ofrecen alternativas viales.

El gobierno municipal informó sobre cierres viales a partir de las 18:00 horas, debido al recorrido del desfile navideño, y recomendó utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

📷IMPORTANTE: Por el recorrido de la Caravana Coca-Cola 2025, habrá cierres desde las 6:00 p.m.

📷 Asimismo, los puentes peatonales serán solo para tránsito.

Por tu seguridad, no podrás permanecer ni ver el espectáculo desde ellos. pic.twitter.com/L9IgECiXRK — Gobierno de Atizapán de Zaragoza (@GobAtizapan) December 12, 2025

Ruta Caravana Coca-Cola en Coacalco

Este 13 de diciembre, a las 19:00 horas, la Caravana Coca-Cola llenará de luz y ambiente navideño las calles de Coacalco.

La ruta del desfile iniciará en la esquina de Avenida de los Trabajadores y concluirá en Avenida Tultepec, en el Estado de México.

Cancelaciones recientes de la Caravana Coca-Cola en México

La organización civil El Poder del Consumidor, dedicada a defender los derechos de los consumidores y a promover un consumo responsable en México, presentó una denuncia ante la COFEPRIS para solicitar la suspensión de las Caravanas Navideñas de Coca-Cola.

De acuerdo con la organización, esta acción legal se debe a que consideran estos desfiles navideños como una estrategia publicitaria agresiva que “captura” la Navidad para promover un producto al que responsabilizan de la crisis de salud pública por diabetes en México.

Recientemente, se canceló el paso de la Caravana Coca-Cola en Tabasco, luego de que el gobierno estatal reconociera que atendía una recomendación de la autoridad federal en materia de salud.

El argumento central es que el desfile navideño podría atentar contra la Ley de Publicidad y los derechos de la niñez.

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) protege a este sector contra la publicidad que vulnere su imagen, honra o que promueva conductas nocivas, priorizando el interés superior de la niñez y prohibiendo injerencias ilícitas en su vida privada e intimidad.

Además, esta ley prohíbe la publicidad que induzca a conductas nocivas o que sea contraria al desarrollo integral, y regula los contenidos de empresas dedicadas a la venta de productos que afectan directamente la salud de los consumidores.



