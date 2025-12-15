Cae avioneta en Toluca tras accidente aéreo y se activan los servicios de emergencia

Caída de avioneta en Toluca El impacto fue sobre una bodega, alzando una densa nube de humo que fue atendida por los servicios de emergencia.

Un accidente aéreo activó a las unidades de emergencia de Toluca este lunes 15 de diciembre tras la caía de una avioneta. La caída de la aeronave se reportó en la Colonia San Pedro Toltepec y las primeras estimaciones no oficiales estiman que habría al menos dos personas fallecidas tras el impacto.

Accidente aéreo deja caída de avioneta en Toluca

El desplome de la aeronave ocurrió en las calles de Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán cerca al aeropuerto de Toluca. Se terminó estrellando en una bodega de la zona, provocando una nube densa de humo que las autoridades ya se encuentran trabajando para apagar el fuego.

Reportes extra oficiales indican que habría al menos dos personas fallecidas a falta de confirmar por parte de las autoridades

(información aún en desarrollo...)