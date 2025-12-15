CDMX presenta estrategia con 15 acciones para combatir la extorsión

Informe de Seguridad del GCDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una estrategia conformada por 15 acciones para prevenir y combatir la extorsión en la capital del país, delito que, de acuerdo con autoridades, se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El plan fue dado a conocer en el Palacio del Ayuntamiento bajo el lema “Vamos por una ciudad libre de extorsión” y contempla medidas de carácter preventivo, operativo, legal y de atención a víctimas.

El gobierno capitalino informó que en lo que va de 2025 se han detenido a 234 personas por el delito de extorsión y a 23 más por tentativa. Estas cifras superan las registradas en el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 181 detenciones por extorsión y nueve por tentativa, lo que, según las autoridades, refleja un incremento en la persecución de este ilícito.

Clara Brugada recordó que la Ciudad de México fue la primera entidad del país en agravar el delito de extorsión al equiparar las penas de la tentativa con las del delito consumado, además de establecer su persecución de oficio. Explicó que este marco legal permite actuar desde los primeros contactos delictivos y ofrecer mayor protección a las víctimas antes de que el daño se concrete.

Uno de los ejes de la estrategia es la convocatoria a un Pacto de Ciudad contra la Extorsión, que se prevé firmar a inicios del próximo año. Este acuerdo buscará la participación de comerciantes, empresarios, organizaciones sociales, escuelas, iglesias y otros sectores, con el objetivo de enfrentar de manera coordinada y colectiva este delito en la capital.

En materia de infraestructura preventiva, la Jefatura de Gobierno informó que durante 2025 se colocaron mil 897 botones de auxilio, frente a 296 instalados el año anterior. Al considerar tanto botones físicos como virtuales, la cifra total asciende a 2 mil 170, en comparación con 361 registrados en 2024, lo que representa un aumento significativo en estos dispositivos de atención inmediata.

La estrategia también contempla la creación de redes vecinales, empresariales y comerciales, acompañadas de capacitaciones, talleres y acciones de autocuidado. El objetivo es que la ciudadanía cuente con información clara y herramientas para enfrentar la extorsión, sin hacerlo de manera aislada.

Asimismo, se anunció una nueva campaña de comunicación orientada a fortalecer la cultura de la denuncia. Las autoridades señalaron que las víctimas pueden solicitar atención inmediata a través de líneas especializadas, sin necesidad de acudir directamente al Ministerio Público, y con acompañamiento y asesoría profesional desde el primer contacto.

En el ámbito operativo, el plan incluye el fortalecimiento de la videovigilancia en negocios, la vinculación de cámaras privadas al C5, la instalación de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de un gabinete especial contra la extorsión. Este gabinete coordinará acciones entre distintas dependencias del gobierno local para atender de manera focalizada las zonas de mayor incidencia.

El programa también incorpora acciones ministeriales y patrimoniales, como detenciones, cateos, aseguramientos y procesos de extinción de dominio en áreas identificadas con alta incidencia de este delito. De manera paralela, se contempla un esquema integral de protección y atención a víctimas, que incluye acompañamiento jurídico, atención psicológica y ajustes legales para fortalecer la persecución penal de la extorsión.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante 2025 se han atendido más de 2 mil 608 llamadas relacionadas con posibles casos de extorsión. Señaló que en muchos de estos casos fue posible desactivar las amenazas sin poner en riesgo a las víctimas, mientras que otros derivaron en investigaciones formales y detenciones.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que el modelo de atención incluye manejo de crisis, asesoría jurídica y apoyo psicológico. Añadió que, en el ámbito preventivo, cerca de 20 mil personas han sido beneficiadas mediante talleres, pláticas y capacitaciones en autocuidado y prevención, tanto de forma presencial como en línea, además de la difusión permanente de la Línea Contra la Extorsión.