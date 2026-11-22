IECM establece reglas para candidaturas sin partido en elecciones de 2027





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) estableció las reglas para integrar las fórmulas, planillas y listas cerradas de concejalías de las personas que busquen contender por una candidatura sin partido en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Los lineamientos aprobados contemplan disposiciones para garantizar la paridad de género en las postulaciones a diputaciones, alcaldías y concejalías, así como la participación de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

Para las candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, incluida la diputación migrante, las solicitudes deberán integrarse mediante fórmulas de dos personas: una propietaria y otra suplente, ambas del mismo género.

Sin embargo, cuando la persona propietaria sea hombre o no binaria, la suplencia podrá corresponder a un hombre, una mujer o una persona no binaria.

Los lineamientos también establecen que las postulaciones de personas no binarias no serán contabilizadas dentro de los espacios destinados a mujeres y deberán reconocerse conforme a la identidad de género manifestada, sin reducir las posiciones reservadas para la participación femenina.

En el caso de las candidaturas a las 16 alcaldías, las personas aspirantes deberán presentar su solicitud de registro junto con la documentación de quienes integren la planilla, cuyos lugares estarán ordenados progresivamente y con alternancia de género.

Las planillas estarán conformadas por entre siete y 10 candidaturas, dependiendo de la demarcación territorial. Deberán iniciar con la persona aspirante a titular de la alcaldía y continuar con las fórmulas de concejalías correspondientes a cada circunscripción.

Además, se deberán presentar listas cerradas de entre cuatro y seis candidaturas a concejalías, según corresponda, bajo los mismos criterios de orden progresivo y alternancia de género.

Participación de grupos prioritarios

El IECM determinó que cada fórmula de concejalía estará integrada por una persona propietaria y una suplente del mismo género.

Al igual que en las candidaturas a diputaciones, cuando la persona propietaria sea hombre o no binaria, la suplencia podrá ser ocupada por una persona de cualquiera de los tres géneros considerados en los lineamientos.

Las planillas también deberán incorporar fórmulas de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, entre ellos jóvenes de 18 a 29 años, personas con discapacidad, integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la capital.

La disposición incluye también a personas de la diversidad sexual y de género, afromexicanas residentes en la Ciudad de México y adultas mayores.

El número de concejalías que integrarán las planillas y las listas cerradas fue determinado con base en el criterio poblacional establecido en la Constitución capitalina y el Código Electoral local, tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Consejo General del IECM estableció reglas específicas sobre el número, la ubicación y los mecanismos para acreditar las postulaciones correspondientes a estos grupos de población.