Informe Asamblea Violeta. (Especial)

El Gobierno de Naucalpan realizó la Asamblea Violeta “Escuchar para transformar”.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal Isaac Montoya Márquez invitó a las vecinas a compartir sus propuestas para mejorar la atención a las mujeres que viven violencia. También llamó a los hombres a revisar sus propias conductas y asumir su responsabilidad en la prevención de la violencia.

Con la participación de la Secretaría de las Mujeres estatal, las asistentes tuvieron acceso gratuito a asesoría jurídica, atención médica y orientación. También recibieron la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

En Naucalpan, las mujeres pueden acudir a los Centros LIBRE de Padre Figueroa y Boulevares para recibir atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento. También se impulsa la prevención mediante la capacitación a operadores del transporte público con el programa Viajemos Seguras y el fortalecimiento de los Senderos Seguros.