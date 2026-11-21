Tania Larios denuncia a Sánchez Barrios por agresiones

La diputada local Tania Larios del PRI presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la diputada trans Diana Sánchez Barrios y quienes resulten responsables, por presuntas agresiones y amenazas registradas durante la comparecencia de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en el Congreso capitalino.

El pleito se desató luego de que en las afueras del recinto se registrara una riña entre simpatizantes de Rojo de la Vega, personas trans y encapuchados. Lo que provocó que más de 10 personas resultaran heridas.

A través de una publicación, Larios, quien fue jaloneada por la diputada Sánchez Barrios luego que la alcaldesa se negó a comparecer debido a la agresión, informó que acudió ante las autoridades ministeriales para denunciar los hechos ocurridos al interior del recinto legislativo, así como la presunta participación de personas que habrían actuado bajo las órdenes de Sánchez Barrios.

En su pronunciamiento, también señaló a Sánchez Barrios por presuntos vínculos con actividades criminales y conductas violentas, por lo que exigió a las autoridades investigar los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, hizo un llamado para que el Gobierno de la Ciudad de México y Morena no intervengan para evitar que se esclarezcan los hechos y se garantice el acceso a la justicia.