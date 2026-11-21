Sendero Seguro

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la (SICT,) Tania Carro Toledo, dio el banderazo de inicio a las obras del “Programa Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura” en dos puntos del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

El proyecto contempla una longitud de 31.5 kilómetros y una inversión de 94.5 millones de pesos y el objetivo es contar con espacios seguros para que la población pueda realizar sus actividades en un entorno que les brinde seguridad.

“Es un programa que garantiza que todas y todos vuelvan seguros a casa”, enfatizó Carro Toledo.

Acompañada del secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García y de la presidenta municipal de Los Reyes La Paz, Martha Guerrero Sánchez, la funcionaria resaltó que los trabajos deberán culminar antes del 31 de marzo.

El primer punto en el que se dio inicio a las obras fue la Avenida Puebla en el cruce con Avenida Paseo del Tepozán (Viejo), Colonia Los Reyes Acaquilpan; y, el segundo punto en el que se dio el arranque a las obras fue en la Avenida Pantitlán, Colonia Ancón de los Reyes.

En Tepozán la obra abarcará casi un kilómetro y en Avenida Puebla serán 6.6 kilómetros, y la finalidad es brindar espacios seguros y accesibles que necesitan modernización del alumbrado público con tecnología LED, y la realización de murales artísticos.