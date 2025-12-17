Caso Daniel Tadeo: niegan suspensión condicional a Gabriela “N”

Accidente Choque donde falleció Daniel Tadeo, el 4 de diciembre del 2024. (Especial)

Una jueza negó la suspensión condicional del proceso a Gabriela “N”, mujer quien privó de la vida a Daniel Tadeo, motociclista atropellado en Santa Fe en diciembre del 2024.

Por lo tanto, una vez negada la suspensión, se deben de exponer todos los datos de prueba, como testimonios y peritajes e iniciar el juicio oral.

A un año del accidente y en el comienzo de la audiencia intermedia, la defensa de Gabriela solicitó que la imputada pagara la reparación del daño sin la necesidad de abrir el juicio, sin embargo, la autoridad judicial rechazó dicha solicitud.

Previo al inicio de la audiencia, la familia de Daniel Tadeo señaló que su deseo no es recibir un monto económico, si no que se realice justicia por la muerte del joven.

La suspensión condicional del proceso es una salida alterna en el derecho penal que permite al imputado evitar una condena formal si cumple un plan de reparación del daño y una serie de condiciones impuestas por un juez, como residir en un lugar, someterse a tratamiento o prestar servicio social, terminando así el proceso de forma anticipada con un sobreseimiento.

Sirve para resolver conflictos, descongestionar juzgados y dar una segunda oportunidad, evitando juicios largos si el imputado se compromete a reparar el daño y reintegrarse socialmente.

Marco Polo Rodríguez, del equipo de abogados de Gabriela “N”, acusó a la defensa de la familia del fallecido negó que se celebrara dicho acuerdo, ya que solicitaban una cantidad más alta a la propuesta.

De acuerdo con Polo Rodríguez, mientras que la familia del finado pedía 20 millones de pesos, los abogados de Gabriela ofrecían 2.5 millones por la reparación del daño.

Dictamen establece el pago de 4 mdp

Previamente, la familia de Daniel refirió a Crónica que los retrasos del proceso, a petición de los abogados de Gabriela “N”, únicamente tienen el objetivo de alargar la diligencia, desestabilizar a la familia y lograr que la imputada nunca sea privada de su libertad.

Además, señalaron, la contraparte tiene la finalidad de disminuir los montos de indemnización por muerte y determinación de lucro cesante por esperanza de vida, los cuales son de un millón 244 mil 650 pesos y cuatro millones 12 mil 751 pesos.

Crónica posee el dictamen de trabajo social elaborado por Mariel Guzmán Ruiz, perito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien en la estructura familiar de Daniel Tadeo prioriza a su concubina, Ana Cristina, de 33 años y a sus hijas, de 10 y cuatro años, como su único núcleo en el hogar que habitaba en la colonia Miguel Gaona, sin que se mencione a su segunda pareja.

En el informe se menciona a sus padres y dos hermanas como víctimas indirectas de la muerte de Daniel Tadeo, los cuales, junto a las hijas del hombre y su esposa, la perito las califica con afectaciones en sus áreas y esferas psicoemocionales relacionadas con los hechos denunciados, además, de daños cognitivos, conductuales, procesos de duelo complejos con ansiedad e impactos psicológicos, todos a causa del fallecimiento de su familiar.

En ese documento, se expone otra cifra monetaria a la que señala la defensa de Gabriela “N”.

A causa de que Daniel Tadeo tenía 29 años de edad y según estudios, podría haber trabajado hasta los 73 años, es decir, 42 años más, el dictamen pericial fijó la cantidad de 16 mil salarios mínimos, específicamente cuatro millones doce mil 751 pesos, que Gabriela “N” debe de pagar a sus hijas y a las demás víctimas indirectas, aunque previamente, la defensa de la mujer ofreció cinco mil días de salario mínimo, alrededor de un millón 240 mil pesos.

Por el contrario, el abogado Polo Rodríguez rechazó la solicitud de las víctimas y dijo que no hay datos objetivos para llegar a esa cantidad.

“Nosotros queremos indemnizar de acuerdo a lo que establece la ley. Queremos indemnizar gastos funerarios, daño psicológico”, mencionó el jurista.

Además, informó que se expondrán dictámenes periciales que presuntamente avalan que la joven no conducía bajo los efectos de alguna sustancia.

Hasta las 18:00 horas y luego de varios recesos, la audiencia continuaba en los juzgados de Doctor Lavista, en espera si la jueza ratifica que Gabriela “N” lleve su proceso en libertad.