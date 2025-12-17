Probosque y EdoMéx buscan reducir riesgos en temporada de incendios forestales

Probosque busca acciones de prevención de incendios forestales (Especial)

Prevención forestal — A través de la Protectora de Bosques (Probosque), en territorio mexiquense, se llevó a cabo una reunión presencial y virtual con núcleos agrarios beneficiados por el programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México (PSAHEM) con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, atención y coordinación durante la temporada de incendios forestales 2025-2026.

En el encuentro participaron representantes de bienes comunales y ejidos de toda la entidad mexiquense, predios particulares, delegados regionales y coordinadores de icendios forestales de Probosque.

Alejandro Sánchez Vélez, Director general de Probosque explicó que desde julio pasado se han implementado medidas para el combate de incendios forestales; además que ayudan a la restauración de bosques mediante actividades silviculturales en una estrategia conjunta con grupos agrarios.

Especialistas explicaron que las cuencas hidrograficas que sostienen la vida y regulan el ciclo del agua, se ven afectadas por la erosión, la degradación y los incendios. Por ello, se destacó la necesidad de aplicar prácticas de manejo preventivo para reducir riesgos y fortalecer la salud del bosque.

Durante la reunión se hizo énfasis en la labor fundamental de las brigadas comunitarias en predios beneficiados por PSAHEM, en las que se realizan actividades como chaponeo (eliminación de maleza, hierbas y arbustos); poda; retiro y acomodo de material combustible; apertura de brechas cortafuego y líneas negras, así como la implementación técnica y segura de quemas controladas, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la gestión forestal sustentable, la prevención de incendios y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y comunitarias en todo el territorio estatal.

