Vinculan a proceso a simuladores de secuestro de alcaldesa de Tenancingo

Detenidos Simuladores de secuestro. (FGJEM)

Un juez vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” sujetos que ejecutaron un falso secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos.

La autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Fiscalía, se estableció que, desde el mes de febrero, dos sujetos identificados como José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la presidenta municipal, respectivamente, comenzaron a planear un “falso secuestro de la edil” en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos, recursos que serían obtenidos del erario municipal.

Uno de los partícipes dijo que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación. Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”. De los actos de investigación se desprende que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración.

El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, la presidenta municipal, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, llevaron a cabo el secuestro.

El día de los hechos, la presidenta arribó a su domicilio a bordo de un vehículo marca Jetta, color arena, conducido por su hermana y en el que también viajaba su madre.

Una vez que se encontraba al exterior del inmueble, arribó un vehículo marca Virtus, color rojo, conducido por Karla Valeria “N”, del cual descendió Víctor Manuel “N”, quien, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a abordar la parte posterior de dicha unidad y después iniciaron su desplazamiento con dirección a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.Derivado de actos de investigación, se ha podido determinar, que en estos hechos fue utilizado un vehículo marca Volskwagen tipo Virtus, color rojo el cual fue identificado en una videograbación captada por una cámara de vigilancia.