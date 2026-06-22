Vinculan a proceso al “El J” de “La Unión Tepito”, homicida y extorsionador en Coyoacán y MH

Detenido "El J". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, objetivo prioritario e integrante de una célula del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

“El J” es señalado de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

En audiencia inicial celebrada el 22 de junio, el agente del Ministerio Público formuló presentó datos de prueba recabados durante la investigación. Con estos elementos, el juez de control vinculó a proceso a Gregory “N”, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

“El J” estaría relacionado con diversos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

En un inmueble de la alcaldía Coyoacán fueron asegurados dos vehículos de alta gama, así como diversos objetos e indicios.

Para su captura, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de cateo el 15 de junio de 2026 en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, donde fue detenido Gregory “N” y aseguraron dos automóviles de alta gama, así como diversos indicios.

En enero del 2026, la policía capitlaina detuvo a Adoreni San Juan Jacobo, Estela Hernández González, Rogelio García Espinoza de 33 años y a Natali Amillali San Juan Coral, todos trabajaban para “El J”.

Estas detenciones ocurrieron en atención a distintas denuncias, las cuales señalaban que, en diversas viviendas ubicadas en dichas alcaldías se almacenaban y distribuían drogas.

La primera intervención fue en la calle A. Zimbrón, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco, donde los agentes decomisaron 101 dosis de marihuana, 100 de cocaína y 95 de crystal, además detuvieron a Adoreni San Juan y a Estela Hernández.

El segundo cateo se llevó en la calle Norte 76-A, colonia La Joya, alcaldía Gustavo A. Madero, donde aseguraron 186 dosis de metanfetamina, 96 de cocaína, 50 gramos de la misma sustancia, 101 bolsitas con hierba verde seca y 130 gramos de la misma hierba a granel; además detuvieron a Rogelio García y Natali San Juan.

Las últimas intervenciones se llevaron a cabo en dos inmuebles localizados en la calle Aluminio, de las colonias Popular Rastro y Felipe Ángeles, alcaldía Venustiano Carranza, los uniformados aseguraron, en ambos predios, 147 dosis de metanfetamina, 194 de marihuana y 96 de cocaína.

Adoreni San Juan Jacobo, de 42 años de edad, cuenta con antecedentes en el 2011 y 2019 por los delitos de robo agravado y lesiones calificadas.