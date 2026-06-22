Controlan fuga de gas en fábrica de hielo de Texcoco; 2 trabajadores fueron hospitalizados

Fuga de gas en Texcoco Diez personas fueron valoradas en el lugar y dos trabajadores tuvieron que ser trasladados a un hospital por síntomas de intoxicación.

Una fuga de gas registrada por la mañana en una fábrica de hielo ubicada en el barrio de San Pedro, en Texcoco, provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales, quienes lograron controlar la situación sin que se reportaran consecuencias mayores.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Leandro Valle. Durante el patrullaje, vecinos alertaron a los oficiales por un fuerte olor a gas que se percibía en la zona.

Tras inspeccionar el área, los policías localizaron el origen del problema en una fábrica de hielo, donde el personal ya había comenzado a evacuar las instalaciones como medida preventiva. Al dialogar con el encargado del establecimiento, este explicó que la emergencia se originó por la ruptura de una tubería conectada a la maquinaria utilizada en el proceso de producción.

Ante la situación, los elementos municipales solicitaron el apoyo de la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Atención Médica Prehospitalaria. Mientras llegaban los equipos especializados, los uniformados aseguraron el perímetro y acordonaron la zona para evitar riesgos a la población.

Posteriormente, con la intervención del cuerpo de Bomberos de Texcoco y técnicos de la empresa, se realizaron las maniobras necesarias para sellar la fuga y controlar completamente la emisión de gas.

Una vez que la situación quedó bajo control, paramédicos revisaron a diez personas, entre ellas trabajadores de la fábrica, vecinos y empleados de oficinas cercanas. Del total, seis eran hombres y cuatro mujeres.

Las autoridades informaron que dos trabajadores presentaron síntomas de intoxicación derivados de la inhalación del gas, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como estable.

A las labores de atención también se sumaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes colaboraron en el redireccionamiento del tránsito vehicular para facilitar las maniobras de emergencia y mantener la seguridad en los alrededores mientras se desarrollaban los trabajos de control y atención del incidente.