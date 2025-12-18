Brugada envió 23 iniciativas al Congreso CDMX durante 2025; 22 fueron aprobadas

Clara Brugada, jefa de Gobierno, entona el himno nacional previo a rendir su primer informe ante el pleno del Congreso local (Andrea Murcia Monsivais)

Este 2025 la jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México 23 iniciativas de ley, de las cuales ya fueron aprobadas 22 y sólo una se encuentra en proceso de consulta, que es la relacionada al Sistema Público de Cuidados.

Así lo celebró la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Xóchilt Bravo, quien aseguró que las y los legisladores de la Cuarta Transformación siempre respaldarán y aprobarán la creación y reformas de leyes para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.

Para cerrar el trabajo legislativo de este 2025, la legisladora comentó que es fundamental, y parte del compromiso de la 4T, hablarle de frente a los habitantes de la Ciudad de México y que estén informados, de manera asertiva, sobre el trabajo del Congreso capitalino, especialmente de la bancada que lidera.

Destacó que la gran mayoría de las iniciativas de la mandataria capitalina fueron aprobadas por mayoría absoluta. “Por eso, hemos buscado siempre el diálogo y el acuerdo entre todas las fracciones parlamentarias”, recalcó.

Además detalló que hay mil 429 iniciativas pendientes de dictaminación, de las cuales 637 son de Morena y se han aprobado 237 iniciativas.

“Muchos han de decir por qué son tan poquitas en contraposición a las que se están presentando... Pero tenemos un semáforo donde decimos: las verdes sí pueden ser aprobadas, mientras que las rojas son a las que hay que echarles un ojito, porque a lo mejor son reformas a ordenamientos que ya no existen; que son federales, o que son iniciativa de iniciativa. Cada grupo parlamentario decide qué hacer”, puntualizó.

Para finalizar, añadió que durante este año las y los diputados de la Transformación aprobaron 22 minutas federales en diversos temas, entre ellas las reformas al Poder Judicial, sobre el salario mínimo, en igualdad sustantiva, seguridad ciudadana y bienestar animal.