CDMX lanza campaña para reducir residuos durante la temporada navideña

La iniciativa contempla la instalación de 50 módulos gratuitos en centros comerciales

El Gobierno de la Ciudad de México arrancó la campaña “Porque te quiero, que esta Navidad sea sustentable”, con la que busca reducir la generación de residuos durante las fiestas decembrinas, particularmente los derivados de las envolturas de regalos, que en esta época incrementan de manera significativa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a la población capitalina a entregar y recibir obsequios envueltos con papel reciclado, como una medida para disminuir la cantidad de basura generada en la ciudad.

De acuerdo con datos oficiales, en la capital del país se producen diariamente más de 8 mil 500 toneladas de residuos, cifra que durante diciembre aumenta hasta en 25 por ciento, principalmente por el uso de envolturas y empaques.

La campaña busca generar un cambio cultural en torno a las celebraciones de fin de año, promoviendo prácticas más responsables con el medio ambiente, dijo Brugada. En ese contexto, hizo un llamado a que el uso de papel reciclado, como periódico u otros materiales previamente utilizados, sea visto como una alternativa válida y positiva para envolver regalos, sin que ello reste valor al gesto.

La iniciativa también contempla la participación de centros comerciales y plazas públicas, a los que invitó a sumarse ofreciendo opciones de envoltura sustentables. Como parte de esta estrategia, el Gobierno capitalino instalará 50 módulos gratuitos para envolver regalos con papel reciclado en distintos puntos de la ciudad, principalmente en centros comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a esta alternativa.

El arranque de la campaña se realizó en el Centro Comercial Reforma 222, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, donde autoridades capitalinas reiteraron la importancia de reducir la generación de desechos y fomentar la reutilización de materiales durante las celebraciones navideñas.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que la iniciativa fue impulsada con la finalidad de ofrecer a la población opciones concretas para celebrar una Navidad con menor impacto ambiental. Señaló que el uso de papel reciclado para envolver regalos representa una acción sencilla que puede contribuir a disminuir la cantidad de residuos generados en la ciudad.

La funcionaria agregó que la campaña también es resultado de la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el sector privado, lo que permite implementar acciones conjuntas orientadas a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente durante una de las temporadas de mayor consumo del año.