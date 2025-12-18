Tragedia en Tultepec: polvorín explota y moviliza a servicios de emergencia

Explosión en Tultepec hoy 18 de diciembre Capturas de pantalla

Una fuerte explosión en un polvorín de Tultepec volvió a sacudir a la comunidad la tarde de este jueves 18 de diciembre. Los hechos sucedieron en el barrio de Xahuentoen los límites de la zona conocida como La Saucera.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente sucedió al interior de una vivienda en la que presuntamente se elaboraban productos pirotécnicos de manera clandestina.

Luego de la explosión comenzó un incendio que consumió parte del domicilio. Minutos más tarde, elementos del heroico cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se expandiera a las casas aledañas.

Hasta el momento se reportan dos personas lesionadas; una menor de edad y una persona adulta mayor. No hubo pérdidas humanas. De acuerdo con la información de las autoridades, Personal de Protección Civil brindó atención prehospitalaria a los lesionados y posteriormente trasladó a una niña de 10 años y a un hombre de aproximadamente 60 años de edad al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

No obstante, las autoridades señalaron que cabe la posibilidad de que existan más personas heridas. Sin embargo, dicha información se confirmará en el transcurso de la noche. Mientras tanto, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, en la espera de elementos de Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar las investigaciones, deslindar responsabilidades.

Asimismo, cabe señalar que será primordial conocer bajo qué condiciones operaba dicho polvorín, pues cabe la posibilidad de que, como este, operen más domicilios como pequeñas fábricas y esto ponga en riesgo la integridad de los habitantes de la colonia.